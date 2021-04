Le box office de la culture : des textes inédits de Marcel Proust, un album posthume de Prince

Bienvenue dans le Box Office, le rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

En fiction, l'école littéraire du canapé

En littérature, Guillaume Musso est à la première place des ventes, avec La vie est un roman. Ce 18ème livre de Musso était sorti l’année dernière mais c’est en l’occurrence l'édition de poche, fraichement publiée, qui fait fureur en librairie. L’équation est simple : trois semaines de sortie, trois semaines consécutives en tête des ventes. Il y a, semble-t-il, un "facteur confinement", puisque Musso était déjà l’auteur le plus vendu du premier confinement. Et là, deux semaines après l’annonce du troisième confinement, le revoilà au sommet. Musso, visiblement, se lit mieux à l’intérieur : l’école littéraire du canapé ?

Le classement des meilleures ventes de la semaine en fiction, par l'institut GfK

Loin, très loin dans le classement, dans des zones que Musso ne connait plus depuis son premier roman, un petit jeune vient se frayer à la 25ème place : Marcel Proust. Plus sérieusement, s’il fallait un dieu pour l’école littéraire du canapé, ce serait bien lui, Marcel Proust ; fluet, à la santé fragile, l’écrivain a vu le monde depuis sa chambre, puis dans les salons parisiens. Paru le 1er avril, Soixante-quinze feuillets et autres manuscrits inédits, démarre très bien dans les ventes et atteint au-delà des cercles érudits. Sur le fond, l’éditeur présente ces inédits comme un “graal proustien”. Une collection d’originaux qui retracent les origines de À la recherche du temps perdu, les hésitations et les premières fulgurances de Marcel Proust. Un document archéologique, donc, pour comprendre une œuvre massive en commençant par le début. Y trouvera-t-on, demande d’ailleurs un éminent proustien dans la préface, “le secret, le secret même de l’œuvre, l’image dans le tapis ?”. Nous y sommes : l’image dans le tapis persan, c’est peut-être ça, le secret ultime de l'école littéraire du canapé. Vous pouvez chercher à votre tour, en lisant des extraits ici.

Le classement des meilleures ventes de la semaine en Essais-Documents, par l'institut GfK

En Essais-Document, rien ne bouge à la première place des ventes : des dizaines de milliers de lecteurs continuent chaque semaine d’acheter, de remplir et de bruler le nouveau livre de développement personnel, Burn After Writing de Sharon Jones. Très loin devant Delphine Horvilleur à la 2ème place et Florence Aubenas à la 3ème.

Charles Sobhraj, le serpent mangeur de hippies

En streaming, les spectateurs français raffolent cette semaine de la série Netflix Le Serpent, premier du classement France ce jour. Le Serpent, c’est une série britannique, co-produite par la BBC et Netflix, mais dont le héros est un français, joué par Tahar Rahim, l’excellent acteur du film Le Prophète. Le Serpent est une histoire vraie, celle de Charles Sobhraj, un de ces monstres que l’on adore détester. Sobhraj est un français d’origine asiatique qui s’installe dans les années 70 en Thaïlande avec sa compagne, après une enfance triste et délinquante. Le couple, qui se fait passer pour des négociants en pierres précieuses, tisse en réalité une toile mortelle, à l’intersection des routes hippies de l’époque, entre Bangkok, le Népal et l’Inde. Le modus operandi, c’est de gagner la confiance de naïfs Occidentaux, qui finiront drogués, dépouillés et tués par Le Serpent.

Une chose nous étonne : Charles Sobhraj, le cobra, le bikini killer, est toujours vivant ! Il purge sa peine de prison, à vie, au Népal. Qu’a-t-il pensé, depuis cette cellule, en voyant son propre biopic ? Est-il seulement au courant ? A-t-il Netflix ? Netflix lui a-t-il offert un abonnement gratuit ? Touche-t-il de l’argent ? Tant de questions sans réponses… S’il nous écoute, qu’il se confesse à nous !

L'album post-mortem de Prince

On finit en musique avec Prince, décédé en 2016. Comme Proust, il sort, post-mortem, un inédit ! Un album complet, intitulé “Welcome 2 America”, prévu pour juillet. Et, par chance, on a déjà un titre pour patienter. C’est un son étonnant, excellent, qui s’écoute aussi bien assis que debout. Composition sophistiquée, basse gourmande, dérivation mi funk mi jazz qui donne à l'ensemble l’air d’une grande improvisation. Et, surtout, la voix politique et visionnaire de Prince : welcome to America.

