Le box office de la culture : Rousseau au programme, "Shang-Chi", album à venir pour Radiohead

Rousseau, boosté par les programmes de prépa

Essais et Non Fiction pour commencer avec des livres déjà cités dans ce box office et petits volumes. Personne ne s’impose et on observe même l’entrée dans les 25 meilleures ventes de Rousseau (à ne pas confondre avec Sandrine Rousseau), là c’est L’Émile de Jean-Jacques Rousseau, ce qui n’est pas une nouveauté, malgré la force de ce récit éducatif. La raison : le livre est au programme des « prépas », et les étudiants se sont précipités dessus – au moins sur la première partie, car c’est celui là qui entre dans les meilleures ventes GFK de la semaine ! Si j’ai un conseil à donner aux étudiants, surtout en prépa : lisez peut-être le livre en entier. C’est épais, 1 137 pages en Folio (appareil critique inclus) et encore 630 en GF (sans notes de bas de page), mais c’est le plus beau traité d’éducation qu’il m’est été donné de lire.

Contre-performance inattendue pour "Le Voyage dans l'Est"

On a déjà évoqué la semaine dernière la performance remarquable d’Amélie Nothomb, meilleure vente « fiction » de la semaine, selon GFK, avec son roman Premier sang (Albin Michel) mais on pourrait également souligner la contre-performance inattendue de Christine Angot chez Flammarion, avec Le Voyage dans l’Est, à la peine malgré une bonne visibilité médiatique. Elle n’est pas dans les 10 premiers et très très loin niveau vente derrière Amélie Nothomb, comme si l’inceste dont elle reparle cessait d’intéresser son public.

"Shang-Chi" bien accueilli par le public français et une "Boîte Noire"

Shang-Chi est en tête du box-office France cette semaine, avec près de 500.000 entrées cette semaine, même si Bac Nord continue à plaire puisque déjà 1,2 millions de Français l’ont vu. Boite Noire, sorti ce mercredi, connait également un beau démarrage avec 43 000 entrées France pour la seule journée de mercredi, selon notre partenaire CBO Box Office. Côté séries, La Casa De Papel reste n°1 France chez Netflix et en jeux vidéo , c’est Mario Kart 8 Deluxe qui est toujours meilleure vente GFK cette semaine.

Un passage télé remarqué pour Eric Zemmour à l'occasion de la sortie de son livre

Mention spéciale, succès télé - forte part de marché en tout cas. Hier soir aux alentours d'une heure du matin, Eric Zemmour pas encore candidat mais déjà « aplatit en mode crèpes » par Laurent Ruquier. Zemmour réellement ridiculisé, détruit, anéanti par Laurent Ruquier et Léa Salamé dans On est en direct sur France 2. Accusé de mentir, d’être raciste, homophobe, misogyne, mais cette nuit, en direct, il était surtout… idiot. Le prétexte de cette invitation était le nouveau livre d’Eric Zemmour, La France n’a pas dit son dernier mot, auto-édité (mais distribué par Editis, qui appartient à Vincent Bolloré, comme CNews, chaîne où officie Zemmour) et à paraître ce jeudi en librairie. Un gros tirage pour un livre dont Laurent Ruquier et Léa Salamé ont dit qu’il était littéralement nul. On avait suivi le divorce entre Eric Zemmour et son éditeur Albin Michel : il avait en réalité négocié un gros chèque sur lequel il avait soigneusement gardé le silence. Finalement, le livre est édité par la SARL Rubempré, du nom du personnage d’Illusions perdues de Balzac, bref Zemmour s’auto-édite. Son modèle serait Choses Vues de Victor Hugo - on mesure à cette seule référence une certaine mégalomanie malsaine. Sa société, au lieu de s’appeler, SARL Rubempré, aurait dû se nommer SARL Rastignac.

Un nouvel album à venir pour Radiohead, en association avec le plus mélomane des studio de jeux vidéos

En attendant que la guerre entre Drake et Kanye West ne se clarifie dans les chiffres de vente, musique avec le Billboard de la semaine et le Top 50 Monde de Spotify. On signale cette semaine la sortie du titre de Radiohead, une coopération inédite entre le groupe de rock britannique légendaire et l’éditeur de jeux vidéos Epic Games. Un nouveau titre vient de sortir qui annonce un album Kid A Mnesia, une coopération pour novembre dont on ne sait pas grand-chose sinon qu’elle aura lieu sur Play Station 5 et sur PC. En attendant, on constate que le studio Epic Games se veut de plus en plus mélomane dans son jeu Fortnite, la dernière en date étant la prestation d’Ariana Grande.

