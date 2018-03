JourSansE : quand Perec s'expliquait sur "La disparition"

C'est une initiative originale lancée par le réseau d'éducation Canopée à l'initiative des enseignants et de leurs classes : tweeter sans la lettre "e". Un hommage créatif à Georges Perec, qui publia en 1969 son roman La Disparition dont la particularité est de ne comporter aucun "e".

Il ne fallut qu'une année à Georges Perec pour écrire ce lipogramme, à savoir un texte duquel une lettre est bannie. En juillet 1988, six ans après la mort de l'écrivain oulipien, l'émission "Panorama" revenait sur son oeuvre et son processus d'écriture. Dans une archive, Perec lui-même expliquait comment le vertige de la lettre disparue avait vite cédé la place au jeu sur le langage :

C'est un travail, on commence par faire un dictionnaire en prenant tous les verbes comme "parcourir", "courir", "mourir"... pas "sourire", parce qu'il y a un "e", mais plutôt "il sourit". Après, on s'aperçoit que dans "N'irons plus au bois", il n'y a pas de "e". Et ça a l'air impossible, et puis ensuite, ça devient grisant, vraiment grisant. Et puis toute l'histoire se raconte, d'une certaine manière, d'elle-même.

(Durée : 5'34 )

En 1969, au lendemain de la sortie de son livre, Georges Perec revenait sur la structure du langage. Il constatait alors :

Quand on écrit, on fait en général attention aux phrases, on essaie de moduler ses phrases. On fait attention aux mots, on choisit ses mots. Mais on ne fait pour ainsi dire pas attention aux lettres, c'est-à-dire au support graphique de l'écriture. Si l'on décide de se priver, de faire disparaître un élément dans cet alphabet [...] on va avoir une véritable catastrophe qui va se produire, pour peu que la lettre que l'on choisisse soit importante.