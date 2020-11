Le local dans tous ses états

Bienvenue dans le Box Office, le nouveau rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

En fiction cette semaine, le roman de l’écrivain Serge Joncour, Nature humaine, se hisse à la première place, grâce aux dames du Femina qui n’ont pas reporté l’attribution de leur prix. Nature humaine est une fresque rurale qui réactive à sa façon une tradition française : la littérature de terroir. Un genre qui a connu ses grandes heures avec par exemple Jean Giono et la Provence, et qui fait son retour - sur fond de transformation du monde agricole et de crise climatique, un peu comme Les raisins de la colère de Steinbeck, en moins talentueux. Le local est à la mode en tout cas, partout, et jusque dans les imaginaires.

Le général Pierre de Villiers en tête des ventes

D’ailleurs, en non-fiction, le local gagne aussi. Le général Pierre de Villiers est premier avec son livre L’équilibre est un courage. Ici, c’est un officier multi-gradé qui se prend pour un politique. Conservateur, ultra-conservateur même comme son frère Philippe de Villiers, le général ne dit pas « local » ‘ça ferait trop écolo) mais « racines ». Enraciné dans les vieilles idées, opposant au « Mariage pour tous », chouchou des réactionnaires bon teint (merci Eugenie Bastié), la presse de droite se prend à le rêver Président. Lui dit non, mais Valeurs Actuelles veut tellement que ce soit vrai qu’ils ont commandé un sondage à l’IFOP, repris par le Figaro. Résultat : 20% des Français seraient prêts à voter pour le général de Villiers. 20 % quand même. On dira – ou pas – que c’est une prophétie auto-réalisatrice. Si ses livres se vendent bien, malgré le vide, malgré le creux et malgré l’égo surdimensionné du général, le même sondage nous ramène les pieds sur le terroir – c’est du local ça aussi : 42 % des Français assurent ne (pas même) connaître le général Pierre de Villiers. Nous voilà, pour l’instant, rassurés. Autocentré, auto-célébré, et auto-candidat, le Trump Français sera-t-il présent en 2022 ? Tous les militaires le savent, on peut être en tête de gondole mais en queue de peloton.

Vive les Bretons

En jeux-vidéo, local toujours, mais le bon local cette fois : l’entreprise Ubisoft est à la première place avec Assassin’s Creed Valhalla. Ubisoft, c’est une multinationale française du jeux-vidéo, une machine gigantesque qui marche très bien, avec des studios partout à travers le monde. Où est le local alors ? Et bien Ubisoft a été fondée il y a 34 ans par les frères Guillemot au cœur de la Bretagne, dans le Morbihan, même si ses studios sont aujourd'hui à Montpellier, Montréal, Singapore ou Shanghai, etc. Il n’empêche, Ubisoft, c’est le local qu’on aime, celui qui est global mais les pieds sur terre, celui qui ne parle pas seulement à son village : Ubisoft, nos Global Bretons.

Au cinéma, on est condamné par la fermeture des salles à ne pas dire grand chose. Alors comme des millions de gens, on se rabat sur Netflix. The Crown, série sur la monarchie britannique, fait carton plein avec sa saison 4. Au point que la vraie famille royale se dit outré, reprochant à The Crown de « se moquer d’elle avec un budget hollywoodien ». OK. Détendez-vous les monarques.

Mais c'est quoi déjà, cette musique ?

En musique, on regarde du côté de Shazam cette semaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est une appli qui permet de reconnaître les musiques que vous entendez (l’application appartient à Apple depuis 2007). Shazam est donc la solution à la question que l’on se posait, jadis, quand on allait dans un bar et que l’on écoutait une musique : “ahh, mais c’est quoi ce son déjà” ? Si c’est pas beau la technologie, Shazam vous indiquait ce que vous écoutiez. Et Shazam publie toutes les semaines le top des musiques les plus recherchées. Cette semaine, la deuxième musique la plus shazamée de France est Hypnotized, du DJ allemand Purple Disco Machine avec Sophie and the Giants. Rétro, funky, inspiration italo-disco des années 90… c’est tout et n’importe quoi, on dirait le général de Villiers qui se lance dans la techno, Purple Art et électronisation des esprit : et ça vous laisse hypnotized.

