Le Petit Larousse illustré, c'est un objet bien connu de notre bibliothèque, dans lequel chaque année de nouveaux mots font leur apparition. En 1998 pour l'émission "Lieux de mémoire", la documentariste Simone Douek retraçait l'histoire de cet objet aujourd'hui si familier dans l'imaginaire collectif : une histoire que l'on parcourt volontiers en ce 23 octobre, journée anniversaire du bicentenaire de la naissance de Pierre Larousse.

(Durée : 57'58)

C'est en 1906 que paraît la première édition du Petit Larousse tel que nous le connaissons aujourd'hui. Pierre Larousse, décédé en 1875, avait pourtant travaillé de son vivant à l'élaboration d'un dictionnaire qui vit le jour en 1856, le Nouveau Dictionnaire de la langue française, et est aujourd'hui considéré comme l'ancêtre du Petit Larousse. Dans le sillage de son fondateur, Claude Augé a ensuite piloté l'édition de 1906 : à sa création, le dictionnaire comportait pas moins de 5 800 gravures, 120 cartes et 70 000 mots.

L'historien Pascal Ory évoque en ces termes ce glissement du nom propre au nom commun, de Pierre Larousse au Petit Larousse illustré :

Une réussite commerciale, c'est certain, que Pierre Larousse avait construite de ses mains. A sa mort, au début de la IIIe République qu'il avait tellement attendue de ses vœux, il laissait quand même plusieurs grands et petits dictionnaires. Il avait déjà lancé les petits dictionnaires, en particulier le Nouveau dictionnaire de la langue française, qui est l'ancêtre direct du Petit Larousse. C'est aussi une réussite politique parce que Larousse avait un projet pédagogique : c'était quand même un ancien instituteur qui avait été obligé de se reconvertir dans l'édition. C'est vrai que, de son vivant, on commence à parler du "dictionnaire Larousse". On dira progressivement "Le Larousse". Surtout quand le nom de Larousse sera avancé par ses successeurs, parce que lui, tout en étant omniprésent, était quand même modeste. Il n'appelait pas ses dictionnaires les dictionnaires Larousse. Il les appelait en effet : Grand dictionnaire de la langue française, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle. Ce sont ses successeurs qui ont vraiment construits, presque, un mythe.