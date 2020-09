"Le Pont de Bezons" de Jean Rolin : "Un très beau livre du presque rien"

La Critique | Sally Bonn, critique et auteure, et Laurent Nunez, écrivain et éditeur, débattent du nouveau roman de Jean Rolin, "Le Pont de Bezons", qui a paru aux éditions P.O.L.

Jean Rolin, auteur prolixe et habitué des éditions P.O.L, est né en 1949 à Boulogne Billancourt, une indication topographique qui n’est pas sans rapport avec son dernier roman. Ce dernier consiste en une promenade le long de la Seine, principalement à pied, en tous sens et en tous lieux, sauf Paris. On y croise des coiffeurs congolais, des enfants pêcheurs, des Mc Donalds fermés, et toutes sortes d’oiseaux dont l’auteur et le narrateur sont tous les deux friands.

D’ores et déjà chéri de beaucoup, Le Pont de Bezons fait partie des dix livres sélectionnés par France Culture et L’Obs en cette rentrée littéraire. Mais qu'en ont pensé nos critiques ?

Extrait du livre : Heureux celui qui a vu le jour se lever sur le pont de Bezons. Pour être témoin de ce phénomène, j'ai moi-même été passer la nuit du 4 au 5 juillet 2019 à l'hôtel le plus proche du pont, et dans une chambre située de telle sorte, par rapport à ce dernier, que je pouvais de ma fenêtre le couvrir dans toute sa longueur. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que j'avais affaire au pont de Bezons. Depuis l'ouverture d'une ligne de tramway le reliant à la porte de Versailles, je m'y étais rendu à diverses reprises, mais sans jamais l'envisager autrement que comme le terminus nord de cette ligne. D'autre part, comme tout le monde, je connaissais la phrase de Céline, "Chanter Bezons, voici l'épreuve !", tirée de sa préface au livre désormais introuvable d'un historien local du nom d'Albert Serouille. Tout cela ne faisait pas de moi un spécialiste du pont de Bezons. Mais ma relative méconnaissance, ou ma connaissance insuffisante, de cet ouvrage d'art ne m'a pas dissuadé d'en faire le pivot du projet que j'avais formé, et qui consistait à mener sur les berges de la Seine, entre Melun et Mantes, des reconnaissances aléatoires, au fil des saisons, dans un désordre voulu.

Sur le pont et autour

Le pont de Bezons est un pont que l’on ne peut pas célébrer. Il a été détruit tellement de fois qu'il n’existe plus vraiment, il ne veut plus rien dire. Et pourtant, Rolin va s'y attacher. Ce pont a été traité en littérature par Maupassant d'une manière bucolique, et par Céline. Et entre le monde idéalisé de Maupassant - un monde de barques et de jeunes filles à séduire - et la campagne pavillonnaire de Céline, qui ricane, Rolin va réussir à décrire autre chose, un autre monde. Et c'est très beau. Traditionnellement, les descriptions évoquent la longueur, la largeur, la profondeur, et Rolin ajoute une quatrième dimension qui est le temps. Laurent Nunez

Le récit de la traversée décrite dans le livre consiste en une coupe temporelle et géographique : ça se passe sur une année, de Mantes à Melun, le long des berges de Seine. Il y a une dimension totalement arbitraire là dedans, à la fois dans le temps et dans l'espace, et il m'a semblé que c'était sur cet arbitraire là que le livre se fondait. [...] Il y a une très grande précision dans les descriptions, et de cette accumulation de détails résulte deux choses paradoxales : une abstraction presque totale du paysage traversé et parcouru, une incapacité pour le lecteur à se figurer des formes et des espaces, et, en même temps, une série d'arrêt sur images qui sont d'une extrême précision. [...] Avec cette traversée aussi bien géographique que paysagère et temporelle - qui fait se côtoyer un fastfood à Villeneuve, Madame de Sévigné, Caillebotte, Monet, un Courtepaille, Maupassant, et l'histoire familiale de l'auteur - on comprend que c'est moins la transformation du paysage urbain et de la population que Rolin nous montre que la stratification historico-sociologique, qu’il nous donne à voir par son cheminement. Et ça, c'est vraiment beau et très fort. Sally Bonn

Presque rien

Rolin s'intéresse notamment à ce que l’on appelle, avec Rabelais, les « paroles gelées », c’est-à-dire des propos qui ne veulent strictement rien dire. Un moment, il veut manger dans un Mc Donalds qui est hélas fermé. Il y trouve une pancarte adressée à la « fidèle clientèle » que l’on remercie « pour tous ces moments passés à nos côtés ». Cette pancarte dit des choses qui, en fait, sont assez drôles, et Rolin nous force à y réfléchir. Il joue avec cette société de « paroles gelées » en lui opposant d'autres choses, et son grand talent, c’est l’humanité qu’il arrive à mettre dans des choses ridicules - un Formule 1, un Mc Donalds - sans se moquer. […] On ne comprend pas comment il arrive à injecter autant d'humour et de tendresse à cet endroit-là. […] On a beaucoup écrit sur la France périphérique, la France périurbaine et tout à coup, Rolin décrit autre chose avec une réelle profondeur qui rend ce livre et le lieu décrit admirables. Laurent Nunez

Rolin travaille à une façon d’être au plus près du monde dans une manière très attentive de voir ce que le proche a à offrir. Aragon est cité en exergue du livre, qui écrit dans Aurélien que « cela n’a pas de sens de marcher le long de la Seine ». C’est cette absence de sens qui va faire l'objet de cette traversée. […] C’est un très beau livre du presque rien, où le sérieux de l'observation le dispute à la vanité du projet, une très belle traversée, à la fois mélancolique et humoristique. Sally Bonn