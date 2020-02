Le Prix du livre audio France Culture - Lire dans le noir 2020

Le comité de lecture du Prix du livre audio France Culture / Lire dans le noir dévoile les 9 titres retenus dans les 3 catégories : Jeunesse, Fiction et Non fiction.

Pour cette 11ème édition, c’est toujours le vote des auditeurs et internautes qui est déterminant. Ecoutez les livres audios via les liens ci-dessous et votez avant le 9 mars 2020 en suivant ce lien !

A l’issue des votes, les trois lauréats de chaque catégorie seront annoncés lors d’une remise de Prix à l’occasion de Livre Paris, le dimanche 22 mars à 16h15, sur le stand de France Culture.

Le Prix du livre audio France Culture / Lire dans le noir récompense chaque année depuis onze ans les meilleurs « livres à écouter » parus dans l’année.

LA SÉLECTION 2020

Catégorie jeunesse

Marie et Bronia, le pacte des sœurs de Natacha Henry lue par Florine Orphelin chez Audiolib

Monsieur Mozart ou le cadeau des étoiles de Carl Norac lu par François Morel chez Didier Jeunesse

Histoires relaxantes pour les tout-petits de Coralline Pottiez lue par l'auteure chez Formulette Jeunesse

Catégorie Fiction

Salina, les trois exils de Laurent Gaudé lu par Guillaume Gallienne chez Actes Sud Audio

Les cerfs-volants de Romain Gary lu par Thibault de Montalembert chez Gallimard - Ecoutez lire

Mon chien stupide de John Fanté lu par Thibault de Montalembert chez Lizzie

Catégorie non fiction

Idiss de Robert Badinter lu par Féodor Atkine chez Audiolib

Voix off de Denis Podalydès lu par l'auteur chez Gallimard - Ecoutez lire

Léonard de Vinci, la biographie de Walter Isaacson lu par François Hatt chez Lizzie