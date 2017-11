Le Renaudot 2017 attribué à Olivier Guez pour son enquête sur le criminel nazi Mengele

En enquêtant longuement sur son personnage Josef Mengele, médecin à Auschwitz et réfugié en Amérique latine après la guerre, Olivier Guez a prolongé dans son roman récompensé du prix Renaudot 2017 un travail de plus de dix ans sur la criminels de guerre nazis.

A 43 ans, Olivier Guez a reçu le Renaudot pour La disparition de Josef Mengele (Grasset), son deuxième roman après plusieurs essais historiques. Dans ce roman, Olivier Guez se penche sur l’histoire du criminel nazi Mengele, qui officia comme médecin à Auschwitz avant de prendre le large en Amérique latine, où sa cavale le mènera successivement dans plusieurs pays. Ce sont ces années de fuite que Guez a reconstitué dans cette enquête romanesque sur les années de Joseph Mengele en Amérique latine. C'est là qu'il mourra en 1979 sans avoir jamais été jugé pour ses actes, parmi lesquels on peut citer la sélection pour les chambres à gaz, et une longue série d'essais cliniques macabres qui coûtèrent la vie à de nombreux déportés.

A propos de ce roman, Christophe Ono-dit-Biot, critique littéraire sur France Culture, parle d'une "exofiction reposant sur une assise historique". Pour lui, le choix des jurés du Renaudot, le jour où l'Académie Goncourt couronnait de son côté Eric Vuillard pour un autre livre sur le nazisme et l'Anschluss, L'Ordre du jour, raconte une même passion de la France pour l'histoire :

Le 16 août 2007, Olivier Guez était invité de Lucas Menget dans les Matins d'été, sur France Culture. Ce jour-là, l'auteur, couronné depuis par le jury du Renaudot, expliquait comment il avait d'abord longuement enquêté sur son personnage. Tout est ainsi véridique, dans ce qu'il raconte de cette longue errance sud-américaine qui permit à Mengele de passer entre les mailles du filet durant trente ans. Pour combler les blancs de cette enquête en pointillés, Olivier Guez s'exprime régulièrement au nom de Josef Mengele au fil des pages. Mais sans pour autant parvenir à se "mettre à sa place", expliquait-il au micro de France Culture. Ecoutez ce qu'il confiait de sa distance à son personnage le 16 août 2017 :

Je n'irais pas jusqu'à dire que je me suis mis dans sa tête car il est compliqué d'entrer dans la tête de Josef Mengele et je n'en avais pas envie. Par contre, j'avais envie de suivre son errance, essayer de comprendre et de résoudre ce mystère. Pourquoi cet homme a réussi à échapper à ses poursuivants. Je le suis donc effectivement au plus près, et donc parfois, je peux m'exprimer en son nom. Mais je n'ai pas voulu entrer directement dans sa tête.

Au fil des pages, Olivier Guez raconte comment le médecin passe d'abord assez inaperçu dans le récit du Troisième reich qui s'impose au sortir de la Seconde guerre mondiale. Parce que ce sont surtout les chefs militaires et les responsables politiques qui sont inquiétés au moment du procès de Nüremberg, et non des médecins, pour l'essentiel. Mais aussi parce que, bien sûr, la dictature de Peron en Argentine s'accomodera très bien de la présence, sur son sol, de nombreux dignitaires nazis, parmi lesquels on peut aussi citer Eichmann. C'est seulement lorsque ce dernier sera arrêté que Mengel prendra d'ailleurs conscience du risque qu'il a de se faire démasquer. C'est à partir des années 60 que la question de la Shoah, le sort des déportés et l'horreur des camps occuperont une place centrale lorsqu'on évoquera la Seconde guerre mondiale.

Dans les Matins d'été toujours, Olivier Guez racontait la genèse de son roman. D'abord, avec les recherches historiques qu'il a entreprises depuis une dizaine d'années, qui déboucheront notamment sur la publication de L'impossible retour : une histoire des juifs en Allemagne, paru en 2007 :

Ce qui m'intéressait, quand je suis arrivé en Allemagne, c'était l'après. C'est-à-dire : comment est-ce qu'une société peut se remettre d'un crime d'une telle ampleur, avec autant de destruction urbaine, sociale, morale. Comment victimes et bourreaux peuvent vivre ensemble ? Que sont devenus les criminels de guerre ? Mengele, finalement, c'est la face noire de l'Impossible retour. Mengele est d'une certaine manière est un destin emblématique des pires choses qui ont été commises en Europe au XXe siècle.

Plus récemment, enfin, la figure de Josef Mengele s'imposera à lui lorsqu'il s'attèlera au scénario du film "Fritz Bauer un héros allemand", de Lars Kraume, sorti en 2016 et consacré à ce procureur général qui mettra les Israéliens sur la piste d'Eichmann et Mengele :

Pour préparer le scénario de ce film, j'ai beaucoup lu sur l'Allemagne des années 50, et aussi sur l'Argentine des années 50. C'est à ce moment-là que j'ai croisé à plusieurs reprises le nom de Mengele. J'ai pensé qu'il fallait peut-être essayer d'éclaircir ce mystère Mengele.

