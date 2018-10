Le Roman des étudiants France Culture Télérama : les dates à retenir !

Cinq romans sont en lice pour le Prix du Roman des étudiants France Culture - Télérama. Avant de connaitre le lauréat qui sera choisi par le jury étudiant, des rencontres avec les écrivains sont prévues dans toute la France dans les librairies et les bibliothèques universitaires partenaires.

Emmanuelle Bayamack-Tam, Yves Bichet, Pauline Delabroy-Allard, Nathalie Léger et Nicolas Mathieu. C'est entre ces cinq auteurs et leur roman, parus en cette rentrée littéraire 2018, que se jouera le prochain Prix du Roman des étudiants France Culture - Télérama. Les étudiants-jurés détermineront mi-décembre celui ou celle qui succédera à Léonor de Recondo pour son livre Point Cardinal (ed. Sabine Wespieser). Pour ce faire, au delà de lire les romans, les étudiants pourront aussi rencontrer les auteurs dans les librairies partenaires et bibliothèques universitaires participantes ! A vos agendas !

À LIRE AUSSI Découvrez la sélection du Roman des étudiants France Culture - Télérama

Emmanuelle Bayamack-Tam, Arcadie, ed. POL

03 décembre 19h : librairie Masséna à Nice

Yves Bichet, Trois enfants du tumulte, ed. Mercure de France

22 octobre 19h30 : librairie La Boite à livres à Tours

29 novembre 19h00 : Librairie Le Divan à Paris

04 décembre de 17h à 19h : Bibliothèque universitaire de Lille 3

Pauline Delabroy-Allard, Ca raconte Sarah, ed. Minuit

17 octobre 18h30 : librairie Kléber à Strasbourg

18 octobre 18h00 : librairie Les Cahiers de Colette à Paris

24 octobre 18h30 : librairie Le Square à Grenoble

07 novembre : librairie La Boite à livres à Tours

21 novembre : librairie Coiffard à Nantes

24 novembre : librairie Ombres blanches à Toulouse

28 novembre : librairie Mollat à Bordeaux

Nathalie Léger, La robe blanche, ed. POL

30 octobre à 19h : librairie Passage à Lyon

Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, ed. Actes sud

23 novembre à 18h30 : librairie Le Square de Grenoble

(cette page sera actualisée au fur et à mesure que de nouvelles rencontres seront annoncées)