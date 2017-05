Le Théâtre - Textes et sujet

Question sur corpus :

Comment s'établit dans chacun de ces textes la complicité avec le spectateur ?

Dissertation :

Au théâtre le rôle du metteur en scène peut-il être plus important que celui de l'auteur? Vous développerez votre argumentation en vous appuyant sur les textes du corpus, sur ceux que vous avez étudiés en classe, sur vos lectures personnelles et votre expérience de spectateur.

Texte 1 - Molière, Dom Juan

Pour obtenir les faveurs d'une jeune paysanne, Charlotte, Dom Juan, un grand seigneur, lui a promis qu'il l'épouserait. Mais Mathurine, une autre paysanne à qui il a fait la même promesse, survient.

MATHURINE - Non, non : il faut que je lui parle.

DOM JUAN, bas à Mathurine - Non, au contraire, c'est elle qui me témoignait une envie d'être ma femme, et je lui répondais que j'étais engagé à vous.

Texte B - Beaumarchais, Le Mariage de Figaro

SUZANNE, suivante de la comtesse Almaviva, va épouser Figaro, le valet Figaro. Mais le comte Almaviva, qui la désire, veut obtenir ses faveurs. Suzanne avertit sa maîtresse et son fiancé. Pour ramener à elle son époux, la comtesse décide de prendre la place de Suzanne, lors d'un rendez-vous que le comte lui a fixé dans le jardin, à la tombée de la nuit. Figaro, mis au courant de la rencontre, assiste à la scène.

LE COMTE, prend la main de la femme - Mais quelle peau fine et douce, et qu'il s'en faut que la Comtesse ait la main aussi belle !

LE COMTESSE, à part - Oh ! la prévention !

LE COMTE - A-t-elle ce bras ferme et rondelet ? ces jolis doigts pleins de grâce et d'espièglerie ?

LE COMTESSE, de la voix de Suzanne - Ainsi l'amour ?...

LE COMTE - L'amour... n'est que le roman du cœur : c'est le plaisir qui en est l'histoire ; il m'amène à vos genoux.

LE COMTESSE - Vous ne l'aimez plus ?

LE COMTE - Je l'aime beaucoup ; mais trois ans d'union rendent l'hymen(1) si respectable !

LE COMTESSE - Que vouliez-vous en elle ?

LE COMTE, la caressant - Ce que je trouve en toi, ma beauté...

LE COMTESSE - Mais dites donc.

LE COMTE - ... Je ne sais : moins d'uniformité peut-être, plus de piquant dans les manières ; un je ne sais quoi, qui fait le charme ; quelquefois un refus, que sais-je ? Nos femmes croient tout accomplir en nous aimant ; cela dit une fois, elles nous aiment, nous aiment ! (quand elles nous aiment) Et sont si complaisantes, et si constamment obligeantes, et toujours, et sans relâche, qu'on est tout surpris, un beau soir, de trouver la satiété, où l'on recherchait le bonheur !

LE COMTESSE, à part - Ah ! quelle leçon !

LE COMTE : En vérité, Suzon, j'ai pensé mille fois que si nous poursuivons ailleurs ce plaisir qui nous fuit chez elles, c'est qu'elles n'étudient pas assez l'art de soutenir notre goût, de se renouveler à l'amour, de ranimer, pour ainsi dire, le charme de leur possession, par celui de la variété.

LE COMTESSE, piquée - Donc elles doivent tout ?...

LE COMTE, riant - Et l'homme rien ? Changerons-nous la marche de la nature ? Notre tâche, à nous, fut de les obtenir : la leur...

LE COMTESSE - La leur ?

LE COMTE - Est de nous retenir : on l'oublie trop.

LE COMTESSE - Ce ne sera pas moi.

FIGARO, à part - Ni moi.

SUZANNE, à part - Ni moi.

LE COMTE, prend la main de sa femme - Il y a de l'écho ici ; parlons plus bas.

Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, acte V, scène 7, 1791.

___________

(1) L’hymen : le mariage