Le visage aux yeux bleus du roman "Dune" : "Nous voulions que chaque couverture soit un tableau"

Des corps dévêtus, des couleurs vives... Pour de nombreux lecteurs, les tableaux de Wojtek Siudmak ont été leur premier contact avec le genre de la science-fiction. Impossible d'avoir dévoré des ouvrages de SF ou de fantasy sans être tombé, sur une des couvertures des éditions Pocket, sur un dessin onirique signés du peintre polonais. Entre les années 1970 et 2000, en collaboration avec l'éditeur Jacques Goimard, le peintre a fait les grandes heures de la collection Pocket Science-Fiction, dont il a illustré tous les romans. Parmi ses œuvres les plus connues, on compte évidemment le tableau qui est devenu la couverture de Dune, le roman de Frank Herbert. Ce visage aux yeux bleus, qui semble vous dévisager, a marqué des générations de lecteurs. Dont un certain Denis Villeneuve, dont l'adaptation du roman sort ce mercredi au cinéma. Entretien avec l'artiste spécialiste du fantastique hyper-réaliste, devenu emblématique du genre littéraire de la science-fiction.

Dune, pour beaucoup de lecteurs, c’est avant tout ce visage quasi divin, aux yeux d’un bleu profond, qui s’élève au-dessus d’une mer de sable. Quelle place tient, pour vous, le roman Dune, de Frank Herbert ?

Wojtek Siudmak. Pour moi, Dune est avant tout un traité philosophique, une œuvre absolument grandiose. Mais je pense que l'étiquette science-fiction peut parfois déranger le lecteur classique. À mon avis, la dimension "science-fiction" tient surtout au fait que cela se passe ailleurs, mais ça n’a rien à voir avec La Guerre des étoiles ou Star Trek. Il n'y a pas toute cette panoplie de SF, qui permet aux gens d’identifier immédiatement ce genre littéraire.

Une des particularités de Dune est en effet de faire très peu appel à la technologie, comparativement à d'autres œuvres de science-fiction, qui mettent souvent en avant un idéal de progrès technique…

W. S. J'estime que la science-fiction ne découle pas des accessoires, mais qu’elle se passe à l'intérieur des gens. L'être humain change de l'intérieur et non pas avec des vêtements ou un vaisseau, etc. Tous ces accessoires sont de courtes durées et vieillissent très vite. Pour moi, Dune est un roman qui est absolument hors du temps. Il va résister à l'usure du temps, parce qu’il traite de problèmes humains. J'aime beaucoup la manière qu’a Frank Herbert d'écrire parce qu'il y a un flou tout le temps, les gens peuvent imaginer les choses qu'ils veulent. Moi, quand je fais mes dessins, j'amène un dialogue avec l'écrivain. J'apporte ma vision issue de ce dialogue. Le lecteur a la possibilité d'imaginer ce qu'il veut. Il peut accepter ma vision, il peut s’en enrichir, ou il peut carrément imaginer autre chose.

• Crédits : Wojtek Siudmak

Pour Dune, vous réalisez donc ce tableau devenu un classique de la science-fiction, avec ce visage mystique qui surplombe le désert. Quelle est la genèse de cette œuvre ?

W. S. J’étais parti depuis peu aux États-Unis, quand Jacques Goimard, l’éditeur de la collection Pocket, m’appelle pour m’annoncer qu'il faut rapidement une peinture pour Dune. Je suis parti là-bas pour trois mois, mais je n'ai évidemment pas avec moi mon atelier. Je n'avais rien, ni les papiers, ni la toile, ni la peinture. Petit à petit, l'idée de ce tableau commençait à mûrir. Et je ne voyais pas autre chose que ce personnage avec les yeux bleus : parce que le désert est accessoire, que le reste est accessoire. Je me suis dit : je vais faire comme une apparition, comme un dieu, qui apparaît dans le ciel au-dessus de Dune. J'ai acheté le matériel nécessaire et j’ai commencé à travailler sur ma toile. J'ai fait ça relativement vite, avec beaucoup de souffrance parce que je n’avais pas d’atelier, mais c'était passionnant ! Pendant tout ce temps, je pensais à cette idée d'Herbert, que je voulais transmettre de la façon la plus évidente, la plus simple possible. Quand on réfléchit bien, les plus belles couvertures pourraient être le portrait d'un Rembrandt, ou un tableau de De Vinci. J’ai renoué avec la grande peinture et je me suis basé sur ça, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose de puissant, qui puisse attirer les gens.

• Crédits : Wojtek Siudmak.

Dans les tableaux que vous peignez pour le cycle de Dune (Le Messie de Dune, L’Empereur-Dieu de Dune, etc.), mais aussi pour de nombreux autres ouvrages de science-fiction, vous mettez énormément en avant les corps, les visages, plutôt que des vaisseaux spatiaux ou des robots, qu’on voit pourtant plus traditionnellement sur des couvertures de SF. Pourquoi représenter avant tout des corps ?

W. S. Je suis issu de la peinture abstraite. Quand j'ai terminé l'école des Beaux-Arts à Varsovie, et après 2 ans supplémentaires à Paris, j'en suis sorti comme peintre abstrait. J'étais très mal à l'aise avec cette peinture, parce qu'elle ne correspondait absolument pas à ma personnalité. J'ai mis des années, peut-être douze ans, pour retrouver une certaine habileté à dessiner. Et pour être honnête, ce n’est qu’à l’âge de 60 ans que j'ai senti que je dessinais vraiment comme je le souhaitais. J’ai passé des heures à faire des dessins ridicules, mi-abstraits, mi-figuratifs, sans aucune attention sur l'anatomie, l'attitude psychologique de personnages. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai laissé tomber tout ça avec grand plaisir, et j'ai commencé à étudier l'anatomie et je me suis dit : la chose la plus importante dans la science-fiction, c'est ce qui se passe à l'intérieur des personnages. J'ai donc enlevé tous les vêtements, qui marquent immédiatement une période, une temporalité. Je veux conserver un côté hors du temps.

Vous ne faites pas non plus le choix de représenter le Shai Hulud, le gigantesque ver des sables. C'est pourtant une créature absolument mythique de Dune…

W.S. Je ne suis content d'aucune des représentations de ce ver. Il n'y a pas assez de poésie. Les artistes ont eu peur de s'emparer d'une certaine poésie du ver, d'une certaine vision. Mais les visions n’ont pas pour obligation de coller à l'anatomie exacte du ver ! C'est encore Denis Villeneuve qui s'en est le mieux sorti, en utilisant des sortes d’éclairs. Personnellement, j'imaginais toujours la gueule de ce vers comme un vestige de l'humanité, une masse de personnes... Et la foule, qui était comme un hologramme à l'intérieur. C'est comme ça que je l'imaginais. Je pense ce ver intimement lié au corps humain.

• Crédits : Wojtek Siudmak

Vous avez évoqué, plus haut, votre collaboration avec Jacques Goimard, l’éditeur de Pocket, qui vous a sollicité pour peindre des couvertures de romans de science-fiction. Comment avez-vous commencé à travailler avec lui ?

W.S. Je suis arrivé à Paris en 1966 à Paris, j’avais 24 ans. J'ai commencé très rapidement à me dépêtrer de mes influences abstraites. Heureusement, le courant du nouveau réalisme arrivait, puis celui de l'hyper-réalisme. Et en parallèle, il y avait une nouvelle tendance, la science-fiction. Cette tendance littéraire a commencé assez tôt, mais elle s'est clarifiée à partir du milieu des années 1960.

En 1977, j’ai été contacté par Presses de la cité, qui était dirigée par Bernard de Fallois. Avec Jacques Goimard, qui était directeur littéraire de Pocket poche, nous avons commencé à élaborer l'idée d'une collaboration autour de la science-fiction. Les premiers bouquins que l’on a édités ont eu beaucoup de succès et quand Jacques Goimard a pris complètement en main cette édition, elle est devenue “Pocket”. Jacques a alors créé une collection beaucoup plus claire en compartimentant la science-fiction, le fantastique, la fantasy, etc. Il a traité ce genre littéraire d'une façon encyclopédique, bibliophile. C’était un érudit exceptionnel.

• Crédits : Wojtek Siudmak - Pocket

Votre collaboration avec Jacques Goimard a débouché sur une aventure éditoriale unique en son genre, avec une identité graphique forte qui a durablement marqué le genre de la science-fiction…

W.S. Pouvoir travailler tout ce temps dans un même univers, je pense que c'est en effet une aventure unique dans l'édition en France, voire même mondiale. Quand Jacques est décédé en 2012, j’ai arrêté de travailler avec Pocket. Ce n’était plus le même état d’esprit. Nous avions eu une philosophie tout à fait particulière, nous voulions offrir une image muséale, c'est-à-dire faire le maximum d'efforts pour que chaque couverture soit un tableau. Je ne voulais pas vendre un livre au lecteur, mais l’élever. Le devoir de Jacques, c'était la sélection des romans, et le mien était d'offrir des images qui étaient pratiquement de qualité muséale. C’était une magnifique démarche intellectuelle, à laquelle je suis très heureux d'avoir pu participer.

Ce que nous avons fait à Paris avec Jacques Goimard, avec Pocket, a été regardé et observé dans toute l'Europe. En Suisse, en Italie, en Espagne, en Allemagne. Il y avait tous les pays de l'Est... Tous ces pays commençaient à s'en inspirer. On m'a même volé des dessins et des peintures, parce qu'on ne payait pas les droits d'auteur à l'époque ! Je pense qu'on peut dire que Pocket a développé la science-fiction noble, au niveau européen.

Vous souvenez-vous des premiers romans que vous avez illustrés ? Et combien de couvertures avez-vous réalisé pour les éditions Pocket ?

W.S. On a commencé par éditer énormément de René Barjavel, Francis Carsac, Philippe Curval, Stephan Wul ou encore Pierre Pelot. C’est après qu’on a commencé à avoir les droits d’auteurs américains : Jacques Goimard savait exactement ce qu’il fallait choisir. Au final, j’ai certainement illustré plus de 700 couvertures, quelque chose comme ça. Mais j’ai peur de compter tout ça !

Où avez-vous trouvé l’inspiration nécessaire pour peindre autant de tableaux ?

W.S. Je m’inspire de grands peintres, de Bernini, de grands noms de la Renaissance, parce que j’adore la technique. Et mon imagination s'est également développée grâce à la mythologie grecque. Bizarrement, je ne suis pas du tout inspiré par Dalí (auquel Wojtek Siudmak est souvent comparé, ndlr), mais par la Renaissance et le Baroque ! En revanche, j’ai été inspiré par ce que Dalí a lui-même pillé : Bracelli, un graveur florentin.

Dalí, Chirico, Delvaux, Picasso, Magritte… Tous ces artistes ont pillé Bracelli. Par exemple la femme avec les tiroirs ? C'est une idée de Bracelli. Le tableau du personnage qui a une cage à oiseau à la place d’une cage thoracique ? Encore une idée de Bracelli, qui était méconnu. Cette histoire m’a beaucoup attristé, si bien que j’ai réalisé un tableau d'une femme avec des tiroirs, qui vole dans l'espace. Les gens m'ont dit "ah, vous vous êtes inspiré de Dalí !" Non ! Je me suis inspiré de Bracelli, et c'était pour moi l'occasion de dire qu'il y avait un type qui a fait 100 gravures avec un esprit génial. Et cet esprit a été volé, pillé par ces artistes, qui ne lui ont pas rendu hommage.

• Crédits : Wojtek Siudmak

Vous avez illustré les couvertures de grands noms de la science-fiction, comme Ursula Le Guin, Dan Simmons, ou Aldous Huxley… Mais malgré tout, ce que vous avez le plus dessiné et peint reste Dune ?

W.S. Quand nous avons arrêté de collaborer avec Jacques Goimard, parce qu’il était tombé malade, je me suis dit : je vais me reposer un peu. Et là, j'ai eu une demande d'un éditeur polonais, qui m’a dit qu’il venait d’obtenir les droits pour Dune et qu'il ne savait pas quoi faire. En Pologne, à l'époque il n'y avait pas la philosophie commerciale de livres de poche donc je leur ai suggéré immédiatement de créer des beaux livres. Ils m’ont écouté et j'ai fait les dessins... 4, puis 6, puis 8 dans chaque volume. Entre-temps, je préparais également un grand projet Projet pour la Paix pour la ville de Wieluń, en Pologne. C’est par la destruction total de cette ville que la deuxième guerre mondiale a commencé. J’ai finalement fait 200 dessins, qui sont parus en Pologne ! J'étais porté par une espèce de fièvre… L’œuvre d’Herbert est tellement philosophique. Et je me suis dit : je vais apporter quelque chose en plus au lecteur, je vais apporter ma vision, ce que je ressens en pensant et en lisant Herbert, tout en me détachant de lui et en me concentrant sur les grands problèmes de la civilisation. Au final, ça a donné un ouvrage, paru en Pologne il y a quelques mois et une future exposition avec ces 200 dessins…

• Crédits : Wojtek Siudmak

Avec le film de Denis Villeneuve, Dune est en passe de revenir sur le devant de la scène éditoriale… Comment accueillez-vous ce film ?

W.S. Le film est grandiose et sobre et c’est n’est que la première partie. C’est un récit très réfléchi, débarrassé de la quincaillerie spatiale criarde et inutile. Je pense qu’avec la suite, Denis Villeneuve, qui est un grand cinéaste, concevra un nouveau chef d’œuvre. Lors d’une interview, il avait raconté le début de son intérêt pour Herbert. Quand il avait 12 ou 13 ans, l’édition française Pocket de Dune a attiré son regard chez son libraire. Il a remarqué le tableau et a été fasciné par ce personnage aux yeux bleus. Il a acheté le roman, l’a lu puis en est devenu fan. Il a rêvé de réaliser un film sur cette œuvre, et c’est devenu une réalité en 2021. C’est une très belle histoire !

Nous avons un devoir, qui est de développer l'imagination des jeunes, tout simplement. Un peuple qui n'a pas d'imagination, que peut-il faire ?