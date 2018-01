L'écrivain et éditeur Jean-Claude Lattès est mort

Il a édité de nombreux succès littéraires, comme Un Sac de billes, de Joseph Joffo, en 1973, dans la maison d'édition qu'il a fondée et qui porte encore aujourd'hui son nom : "Jean-Claude Lattès". On a appris sa mort, à l'âge de 76 ans, ce dimanche.

Au début des années 1990, l'éditeur-écrivain quitte sa maison pour se consacrer à l'écriture de romans historiques.

En 2012, sur France Culture, Jean-Claude Lattès évoque son rapport à l'écriture et à l'histoire, à l'occasion de la parution de son ouvrage "Le Dernier Roi des Juifs" (Editions du Nil). Au micro d'Augustin Trapenard, dans son émission littéraire "Le Carnet d'or", il évoque notamment le rapport singulier entre littérature et histoire (1 minute 48) :

On peut aborder l'Histoire de mille manières. L'écrivain a toute liberté (...) Ce que j'ai écrit n'est pas un roman, mais une mise en scène. Je cherche à raconter de la façon la plus vive possible.