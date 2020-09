L'éditrice Joëlle Losfeld, l'affranchie

C’est chez elle que Joëlle Josfeld reçoit, un petit appartement du 3e arrondissement de Paris. Sans chichi. “Appelez-moi Joëlle” lance-t-elle à peine la porte ouverte. Alors on obéit et on se sent presque comme chez soi dans ce salon à la bibliothèque bien fournie et impeccablement rangée. Littérature française d’un côté, étrangère de l’autre. Ordre alphabétique. Breton, Char, Cioran, Debord, Dumas, “Que ferions-nous sans Dumas ?”, Echenoz “mon héros !” ou Kafka “l’auteur par excellence” s’enthousiasme-t-elle.

Mais quand on lui demande de lire le passage d’un livre qu’elle affectionne, c’est parmi les 250 écrivains qu’elle édite ou ré-édite qu’elle choisit. Richard Morgiève, auteur entre autres, de Un Petit Homme de Dos : “Pendant des années, chaque fois que je voyais dans la rue un petit homme de dos avec un imperméable et un parapluie, je pressais le pas et quand j'arrivais à sa hauteur, je tournais la tête, mais ce n'était jamais lui”. J'ai des frissons quand je vous lis cette phrase, c'est absolument magnifique ! ”.

• Crédits : Anne Lamotte - Radio France

Magnifique parce qu’inattendu. Et ça, Joëlle Losfeld aime. L’effet de surprise, ce moment de bascule dans l’intrigue ou dans une phrase :

Richard Morgiève fait cette analogie : si j’ouvre le tiroir d’une commode et qu’il y a des vêtements dedans, ça ne m'impressionne pas. Mais en revanche, s’il y a autre chose tout à coup d'insolite, c'est ça qui est intéressant, c’est de surprendre.

Chercher les écrivains comme une "spéléologue"

Ces écrivains qui la surprennent, elle part à leur recherche comme une “spéléologue” dit-elle, comme une “aventurière”. Parfois, ils arrivent aussi par la Poste, elle reçoit “quatre, cinq manuscrits par jour”. Avec toujours la même ambition : “Ce qui m'importe, quand on regarde mon catalogue, c'est de découvrir des auteurs”. Sa dernière trouvaille en date : Jean-Marc Graziani dont elle vient de publier le premier roman “De Nos Ombres”, un voyage sur le chemin tortueux des secrets d’une famille Corse dans le Bastia des années 50. Le seul ouvrage qu’elle sort en cette rentrée, prudente. La fermeture des librairies à la mi-mars a laissé des traces : “J'ai publié deux livres juste avant le confinement, ils sont morts et enterrés” - Villa Chagrin de l’américaine Gail Godwin et À la première étoile de l’Irlandais Andrew Meehan.

Deux tiers du catalogue de Joëlle Losfeld vient d’ailleurs de l’étranger et notamment de ce pays, l’Irlande. Elle n’y a encore jamais mis les pieds, elle en publie pourtant la littérature depuis près de trente ans. Elle se passionne pour “l’histoire politique du pays et pour l’humour de ses auteurs, leur goût du non sens, de l’absurde”. Petite déjà, Joëlle rigole en lisant Jonathan Swift ou Flann O’Brien. La folie des Anglais aussi la séduit : “Alice au Pays des Merveilles…extraordinaire !”. Et LE roman qui, adolescente, la marque à jamais et qu’elle ne cesse de rouvrir, Les Hauts du Hurlevent d’Emily Brontë : “une envolée géniale, je veux être Cathy !”. Cette héroïne amoureuse qui bouscule les conventions : “C'est une lecture qui m'a façonnée. Il y a d'autres livres qui ont fait de moi la personne que je suis, j’en suis absolument persuadée”. Comme Nadja d’André Breton qu’elle dévore, se souvient-elle, sur un quai de gare.

• Crédits : Anne Lamotte - Radio France

Son père, Éric, lui montre la voie...

Des ouvrages qu’elle avait sans doute déniché chez son père. Dès les années 50, Éric Losfeld tient aux deux casquettes : libraire et éditeur. À sa liberté aussi. Son catalogue est unique : on y trouve aussi bien les surréalistes dont il est amoureux fou, que Boris Vian, Eugène Ionesco, Roland Topor ou nombre d’ouvrages érotiques. Il découvre Emmanuelle, réédite Sade, se lance dans la BD pour adultes. Il choque les censeurs, finit par connaître la 17e chambre correctionnelle comme sa poche. Son portrait est là, en noir et blanc, encadré au milieu des livres de la bibli. Un grand gaillard les bras chargées de bouquins. Le cliché date des années 70. À l’époque, sa librairie se trouve de l'autre côté de la Seine, rue de Verneuil. Joëlle Losfeld raconte, avec délice :

Quand j'étais étudiante, je faisais un boulot à la con, je comptais des timbres pour un grand magasin (…) et ce truc ne servait à rien ! (…) Un jour, mon père m’a dit "viens donc travailler à la librairie et embauche tes copains étudiants". Il y avait une très grande table, on était tous là et on mettait des catalogues dans les enveloppes.

• Crédits : Anne Lamotte - Radio France

Elle en profite pour observer, apprendre le métier et s’amuser : “Je me suis beaucoup marrée, beaucoup !”. Papa n’est pas pédagogue pour un sou, mais il est insoumis et drôle : “Il travaillait de 6 heures à 9 heures du matin, ensuite, ils se mettait les pieds sur la table et il commençait à recevoir les gens qui poussaient la porte. Le summum de ça, c’était le samedi matin, tous les copains venaient, ça parlait fort et après on débouchait les bouteilles !”

Les copains s’appellent Jean-Christophe Averty, figure de la télévision et de la radio, le comédien Michel Simon, les écrivains Robert Antelme et Dyonis Mascolo, proches de Marguerite Duras qu’Eric Losfeld fréquente aussi, Jacques Lanzman ou Jacques Sternberg, anarchiste dans l’âme. Raymond Queneau fait partie des proches. Serge Gainsbourg passe dire bonjour en voisin (Éric publie Histoire de Melody Nelson, les paroles de l’album, en 1971). La liste des amis est longue et si riche que forcément, reconnaît Joëlle, ça a “infusé” en elle : “C'est une éducation totale, j’ai été imprégnée sans le savoir, sans le vouloir. Je ne les ai pas pris comme des maîtres à penser, mais ils l'ont été fatalement”.

...elle trouve la sienne

Alors quand la belle histoire se termine en 1979, quand son père meurt et qu’il laisse derrière lui le Dernier Terrain Vague, sa dernière maison d’édition, elle refuse que la fin s’écrive là, cela lui semble “injuste”. Certes, elle partage le même appétit pour l’anticonformisme mais l’époque a changé. Fini le surréalisme, passé l’érotisme. Joëlle, qui a hérité de l’indépendance - et de la gaieté - d’Eric, ne jette pas tout mais s’affranchit : “Combien de fois j'ai entendu “mais ce n'est pas du tout ce que faisait votre père ?” Non, je ne suis pas mon père !”. En 1991, la mue s’achève, les éditions Joëlle Losfeld voit le jour, désormais rattachées à Gallimard où elle se donne comme mission de découvrir et de redécouvrir des auteurs comme Albert Cossery, devenu culte ou Jean Meckert, méconnu, qu’elle admire tant : “On a souvent comparé sa langue à celle de Céline mais pour moi elle est au-dessus”.

Le cinéma, cette autre passion

Mais il n'y a pas que les livres dans la vie des Losfeld. Dans la bibliothèque de son salon, Joëlle a fait de la place pour la réplique d’un clap de tournage. Celui d’Effroyables Jardins de Jean Becker sorti en 2003 et tiré d’un livre de Michel Quint (plus d’un million 500 000 exemplaires vendus, à ce jour le plus gros succès de sa maison).

• Crédits : Anne Lamotte - Radio France

Le cinéma, son autre passion : “Je ne pourrais pas vivre sans film, il y a quelque chose qui m'emporte complètement, comme la lecture d'un livre”. Sur la plus haute marche du podium de ses réalisateurs favoris : Joseph Mankiewicz suivi de François Truffaut, Alfred Hitchcock ou Benoît Delépine et Gustave Kervern. Passion commune avec son père, il publiait la revue Positif. Passion qui remonte puisqu’avant de devenir éditrice Joëlle était monteuse de cinéma (notamment sur Sex Shop de Claude Berri en 1972). Rien à voir ? détrompez-vous :

Le montage de films et l'édition, c'est pareil ! (…) C'est une question de rythme, d'enchaînements, de raccords. Faire attention à ce que tel personnage n'arrive pas trop tôt, ne parte pas trop tard, qu’il ne s'attarde pas trop dans une espèce de logorrhée qui ennuiera le spectateur comme le lecteur. Et je pense que le montage m'a aidé à lire un texte, le fait d'avoir monté des films, c'est à dire d'avoir été dans la stricte observation de comment tout ça se déroule et comment il va falloir couper pour que ça se déroule mieux, je pense que ça a aidé à ma lecture.

Et comme les livres, il y a les films qui comptent et qui la guident. Utile parfois quand les choses ne se passent comme prévu. Covid oblige, deux festivals littéraires auxquels elle devait se rendre sont annulés. Deux festivals de moins pour promouvoir sa maison et défendre ses chers auteurs. Peut-être le moment de relire ou de revoir Mildred Pierce (James Cain publie le roman en 1941, Michael Curtiz en adapte un film quelques années plus tard). Pendant la Grande Dépression, Mildred, quittée par son mari, tente de s’en sortir. Elle s’en sort. Joëlle Losfeld la joyeuse n’a pas oublié la leçon : “Elle fait des tartes aux pommes, et elle les fait tellement bien qu'une de ses voisines lui dit “tu devrais les vendre” (…) et ça la sauve. Après, le destin de cette femme sombre lamentablement mais je me suis dit “dans la vie, il y a toujours un moyen de se sauver” (…) J’ai toujours rebondi, comme on dit maintenant “rebondir” et je pense que c’est grâce aux tartes de pommes de Mildred Pierce !”