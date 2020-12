L'effet Goncourt contre l'Oprah effect

Il y a l'effet Goncourt, mais connaissez-vous l'effet Oprah ? La célèbre présentatrice américaine, Oprah Winfrey, est une lectrice très enthousiaste. Elle a son "book-club" et promeut ses coups de cœur littéraires dans son talk-show. Et l'heureux élu sera... un best-seller instantané.

À la 5ème place en non-fiction, un ancien méga best-seller fait son discret retour : Les quatre accords toltèques. C’est LE livre culte du développement personnel des années 2000. Publié en 1997 aux Etats-Unis par un chaman mexicain, Miguel Ruiz, il a été intronisé par Oprah Winfrey qui en a parlé dans son talk show et dans son magazine (O-magazine). Et on parle parfois de l’effet Goncourt, mais ce n'est rien à côté de "l’Oprah - Effect." Dès 2001, les 4 accords prennent la première place du classement des best-sellers du New York Times. Mais surtout, contrairement aux prix littéraires, l’effet Oprah peut frapper plusieurs fois. Le 3 mars 2013, Oprah est d’humeur chamanique et elle réinvite Miguel Ruiz dans son “Super Soul Sunday”. D’après les chiffres de la maison d’édition Amber-Allen, qui publie les 4 accords aux Etats-Unis, le vieux livre de 1997 s’est retrouvé 16 ans après premier des ventes sur Amazon en quelques heures, avec des ventes en hausse de … 695%. Du coup, si vous êtes un auteur avide de succès, un conseil : ne visez pas le Goncourt, envoyez plutôt votre manuscrit à Oprah Winfrey. Sinon, Barack Obama continue de tout écraser sur son passage avec Terre promise : 35 000 ventes encore cette semaine, aucun auteur français - Goncourt ou pas Goncourt - ne peut rivaliser.

• Crédits : Don Miguel Ruiz

On était d'ailleurs curieux de la performance du nouveau prix Goncourt, décerné le 30 novembre à l’Anomalie, d’Hervé le Tellier. Il n’est pour l’instant qu’à la 5ème place, mais le prix attribué lundi est encore trop récent pour entrer pleinement dans les meilleures ventes. On suivra donc de près son évolution dans les prochaines semaines pour pouvoir mesurer plus précisément ce fameux “effet Goncourt” - l'impact du prix littéraire sur les ventes du livre récompensé - et ce en dépit des critiques sévères dont ont fait l’objet récemment ces prix.

Au cinéma, les salles françaises et américaines sont toujours fermées. Et même Oprah Winfrey ne peut rien y changer. Alors qui domine le box office international cette semaine ? La Chine de loin, suivie du Japon avec le film d’animation Demon Slayer dont on a déjà parlé, et assez vite derrière le Vietnam, la Corée du Sud. (Source : le site Box-office-mojo) Bref, les pays asiatiques se font plaisir au cinéma en récompense de leur rigueur dans la gestion de la crise du Covid-19. Et nous, les mauvais élèves, on est punis.

• Crédits : Boxofficemojo.com

En vente de jeux-vidéo cette semaine, les chiffres ne sont pas encore impactés par les départs en trombe de la XBOX series X et de la PS5. Le premier jeu PS5 du classement, le dernier Call of Duty, n’est qu’à la 23ème place. Pour l’instant, c’est toujours pour la Switch qu’on achète le plus de jeux, et d’assez loin. Après l’effet Oprah : l’effet Nintendo. Animal Crossings, Zelda, Mario, les petits héros japonais de Nintendo, ce sont eux, une fois de plus, les bons élèves.

Et on finit en musique avec le 2ème titre le plus écouté de France sur Spotify, Fever d’Angèle avec la britannique Dua Lipa. Dua Lipa, c’est une star mondiale, et avec ça Angèle est non seulement en train de devenir une icône dans le monde francophone, mais dans le monde tout court. Miley Cyrus, New York Times, elle coche les cases de la reconnaissance américaine les unes après les autres. À quand une invitation chez Oprah Winfrey ?

