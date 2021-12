Les Aventures du Petit Nicolas, en podcast et à l’antenne de France Culture

Une adaptation radiophonique d’après l’œuvre de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé, avec des enfants comédiens et la troupe de la Comédie-Française. Dès le 16 décembre en podcast le 19 décembre à 20h sur l’antenne

Une année scolaire dans la vie du petit Nicolas : c’est la proposition que France Culture fait à ses auditeurs, petits et grands. Nicolas, ses potes, ses parents, l’école, la tendresse, les jeux, les bagarres, les larmes… tout l’univers incomparable de l’enfance transmis par René Goscinny, est présent ici en onze tableaux – onze mois qui constituent les épisodes d’un podcast et les chapitres d’un spectacle enregistré avec des enfants-comédiens et des comédiens-français.

Le Petit Nicolas, créé en 1959 par deux humoristes de génie, René Goscinny et Jean-Jacques Sempé, fait désormais partie de notre patrimoine culturel. Plusieurs générations et des millions d’enfants ont découvert le plaisir de la lecture avec les aventures de ce petit écolier aux frasques redoutables, qui pour la première fois de son histoire, fait l’objet d’une réalisation radiophonique pour France Culture.

“Si l’on avait dit à mon père, quand avec Sempé il s’est amusé à créer ce chouette écolier, qu’un jour leur Petit Nicolas aurait la parole sur France Culture, il ne l’aurait pas cru. Mais si on lui avait précisé que les rôles principaux seraient interprétés par des comédiens de la Comédie-Française, il aurait lissé sa cravate et souri de toutes ses fossettes ! Cette œuvre a dans ma vie une place toute particulière, car elle parle de l’enfance. Si j’osais, je préciserais volontiers que cette enfance, c’est en partie celle de mon père qui fut un écolier argentin scolarisé dans les années trente au Collège français de Buenos Aires”. Anne Goscinny

LES AVENTURES DU PETIT NICOLAS, EN PODCAST ET À L’ANTENNE

Dès le 16 décembre, Les aventures du Petit Nicolas seront disponibles sur franceculture.fr et l’application Radio France dans un podcast de 11 épisodes.

“Le Petit Nicolas a vécu mille vies depuis la parution en 1960 du premier recueil. Il a connu le cinéma et le livre audio. Mais il ne connaissait pas encore les charmes de la radio, c’est-à-dire cet art particulier de mettre en valeur un texte à travers le jeu des comédiens, l’art du bruitage, la magie des voix”. Blandine Masson, conseillère de programme pour la fiction à France Culture.

Le spectacle intégral, enregistré en public le samedi 13 novembre au Studio 104 de la Maison de la radio et de la musique, sera diffusé dimanche 19 décembre à 20h dans le cadre de la case fiction “Théâtre & Cie”.

Les Aventures du Petit Nicolas de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé

Avec la troupe de la Comédie-Française

Réalisation Baptiste Guiton

Assistante à la réalisation Louise Loubrieu

Assistante, en charge du casting d'enfants Lucile Lacaze

Adaptation Pauline Thimonnier d’après l’œuvre Le Petit Nicolas/Droits d’édition et d’adaptation IMAV éditions

Avec l’aimable autorisation d’Anne Goscinny

Musique originale Olivier Longre

Bruitages Sophie Bissantz

Musiciens : Mikaël Cointepas contrebasse, guitare, percussions Olivier Longre guitare, piano, clarinette, harmonica Raphaël Martin tuba, trombone Fanny Rivollier flûte, piano



Avec les enfants comédiens

Alenza Dus : Marie-Edwige

Viggo Ferreira-Redier : Nicolas

Sacha Huyghe : Eudes

Malick Laugier : Geoffroy

Lucas Roche : Alceste

Solal Sicard-Boëgler : Rufus

Et avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française

Michel Vuillermoz : le Directeur

Gilles David : le Bouillon / un monsieur

Noam Morgensztern : Papa

Yoann Gasiorowski : M. Blédurt

Marina Hands : Maman

Géraldine Martineau : la Maîtresse

Cette diffusion des Aventures du petit Nicolas s’inscrit dans le cadre d’une programmation spéciale, du 19 décembre au 2 janvier sur France Culture : fictions, lieux emblématiques, œuvres littéraires, musique, histoire, documentaire, éducation... les programmes et émissions de la chaîne s’empareront de la thématique de l’enfance.

