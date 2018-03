Les dix écrivains que vous aimeriez le plus rencontrer

Vous avez lu tous ses livres, les avez relus, les avez offerts, et vous brûlez de le ou la rencontrer un jour en chair et en os. Nous vous avons demandé pour quel auteur vous seriez prêts à faire des heures de queue, histoire d'échanger avec lui un mot ou un regard. Voici votre top 10 !

Ses mots vous parlent tout particulièrement, vous avez dévoré toute sa bibliographie, et ne rêvez plus que de le rencontrer. Fin février, nous vous demandions sur les réseaux sociaux pour quel auteur (vivant) vous étiez prêt à faire le pied de grue des heures durant. Retrouvez ici toutes vos réponses, et le top 10 qu'elles nous ont permis d'établir, de Stephen King à Haruki Murakami, en passant par Virginie Despentes.

1. Stephen King

• Crédits : BERTRAND LANGLOIS - AFP

C'est incontestablement le maître américain de l'horreur, longtemps snobé par les critiques littéraires et les universitaires et pourtant détenteur de nombreux prix littéraires, qui a recueilli la majorité de vos suffrages. Les adaptations de ses œuvres par de très grands noms du cinéma y sont elles étrangères ? Shining, de Stanley Kubrick en 1980, Dead Zone de David Cronenberg en 1983, La Ligne verte de Frank Darabont en 1999, ou plus récemment Ça, en 2017, avec le terrible clown campant dans les bouches d'égoût d'Andy Muschietti... Quoiqu'il en soit, au-delà du grand écran, chacun des livres de Stephen King a été un immense succès.

Définitivement Stephen King ! Pour lui dire qu’au-delà de ma peur du noir à cause de "Sac d’os", il est à la littérature ce que Bruce Springsteen est à la musique. Au-delà du glauque, c’est l’essence d’une société qu’il croque avec sincérité. Merci, Mr King ! Nick

Pour Stephen King, j'ai fait la queue deux fois à trois jours d'intervalle à Paris, en 2013, plusieurs heures, et dans le froid. Pour la dédicace, je lui ai tendu une boîte de chocolats et j'ai bredouillé : "S-s-swiss chocolates". Quelle réplique de ouf, mais où je vais chercher tout ça ? Laurence

Je pense que je serais tellement intimidée que je lui dirais "ajspzysvch"... Flo

En janvier 2000, l'écrivain Christophe Fiat, auteur de Stephen King forever, était venu parler du maître du fantastique sur les ondes de France Culture, dans l'émission Les Mardis littéraires. Il déroulait notamment une réflexion sur les différences entre les écrivains américains et les écrivains français :

Je me suis rendu compte que l’écrivain français a tendance à se comporter davantage comme un lettré que comme un homme d’action. Ce qui m’intéressait concernant Stephen King, c’était de montrer combien l’écrivain américain était plus proche de la vie telle qu’elle se faisait, alors que l’écrivain français est plus proche de la vie telle qu’il la vit en tant que sujet. [...] Stephen King est un auteur qui interroge la culture de masse, et la culture médiatique. Je ne pense pas que King devienne un écrivain aussi important que Borges dans l’avenir, d’ailleurs il n’a aucune prétention à ce sujet, il se contente de vouloir écrire des histoires d’horreur, d’épouvante.

Écouter Écouter Stephen King_Les mardis littéraires, 13/01/2009 Stephen King_Les mardis littéraires, 13/01/2009

2. Paul Auster

A la deuxième place de votre classement, encore un américain ! Initialement à la fois journaliste, traducteur, poète... le touche à tout Paul Auster habite vos fantasmes littéraires. Il faut dire qu'il fait figure de référence dans la littéraire postmoderne, notamment depuis la sortie de sa Trilogie new-yorkaise (1986-1986) qui fit un carton plein aux Etats-Unis et à l'international.

J'ai lu quasiment tous ses ouvrages. Je lui poserais simplement la question : "Quand allez-vous écrire une histoire qui se déroule en France, vous qui aimez tant ce pays ?" Et le remercierais pour toutes ces histoires qui m'ont donné le goût de la lecture. Amandine

En janvier 1988, à l'occasion de la traduction en français du premier tome de sa Trilogie new-yorkaise, Cité de verre (Actes Sud), Paul Auster était l'invité d'Alain Veinstein sur France Culture. Il racontait ses débuts dans l'écriture de la prose, se confiait sur ses influences françaises et américaines (littérature du XIXe siècle majoritairement), et évoquait les questions fondamentales posées dans son livre : problèmes d'identité, réflexion sur le langage...

Écouter Écouter Paul Auster dans Du jour au lendemain, 14/01/1988 Paul Auster dans Du jour au lendemain, 14/01/1988

3. Virginie Despentes

• Crédits : MOLLONA - AFP

Vous êtes nombreuses et nombreux à vouloir rencontrer la détonante auteur du pamphlet féministe King Kong Théorie, figure de proue de la libération des mœurs. L'écrivaine est aussi réalisatrice : elle a notamment adapté son roman Bye Bye Blondie en 2012 avec les actrices Emmanuelle Béart et Béatrice Dalle pour incarner le couple de femmes. Entre 2015 et 2017, Virginie Despentes a écrit une trilogie qui a été un énorme succès de librairie : Vernon Subutex, une fresque sociale aux allures de comédie humaine contemporaine.

J'aimerais lui dire que le premier livre que j'ai lu d'elle, "King Kong Théorie", m'a fait l'effet d'une bombe. Il m'a permis de poser des mots sur mon histoire personnelle et d'en ouvrir les perspectives. Aujourd'hui il fait partie des livres les plus précieux de ma bibliothèque et sera, pour sûr, une lecture que je donnerai à mes potentiels enfants. Fille ou garçon. Encore plus garçon. Claire

En janvier 2017, la romancière était l'invitée des Matins de France Culture pour évoquer la manière dont elle avait passé la France au scanner pour écrire cette galerie de portraits :

4. Michel Houellebecq

La possibilité d'une rencontre avec Michel Houellebecq... Quatrième de ce classement, l'auteur de La Carte et le Territoire, qui lui valut d'être récompensé par le prix Goncourt en 2010, subjugue une partie d'entre vous. L'écrivain iconoclaste s'est fait notamment connaître grâce à ses romans Extension du domaine de la lutte (1994) et Les Particules élémentaires (1998), grâce auxquels il a conquis un large lectorat.

Houellebecq pour lui dire ... Je n'oserais rien dire en fait, mais je penserais : "Mon admiration est sans limite, votre écriture m'émeut, mais surtout, parle à mes sens. Quand un de vos personnages va mal et ça arrive souvent, j'ai froid avec lui." Amandine

En novembre 1994, à l'occasion de la publication d'Extension du domaine de la lutte, l'enfant terrible de la littérature française était reçu par Alain Veinstein dans Du jour au lendemain. Michel Houellebecq évoquait la question de la destruction de l'individu par la société, qui ne valoriserait que l'efficacité économique et le potentiel érotique. Il se confiait également sur son rapport à la littérature, seul espoir selon lui pour tenir à distance la dépression :

5. Bernard Werber

C'est lui aussi à une trilogie qu'il doit sa notoriété : Les Fourmis, un roman de "philosophie fiction" paru en 1991. Son oeuvre mêlant des thèmes aussi variés que la mythologie, la science-fiction, la biologie, le chamanisme... ne vous laisse pas de marbre, puisque vous êtes plusieurs à avoir témoigné l'envie de le rencontrer :

Son premier livre m'a été offert par mon père, adolescente. Bernard Werber m'accompagne dans mes valises à chaque vacances (malheureusement, pas le temps de lire sinon). Ses livres sont brillamment écrits, bref c'est lui ! Eve

En avril 2010, Olivier Germain-Thomas recevait Bernard Werber dans son émission For intérieur. L'écrivain se remémorait son parcours, racontant notamment comment, à 16 ans, il avait écrit une nouvelle de sept pages sur les aventures d'une fourmilière. Il revenait aussi sur sa bibliographie.

Écouter Écouter Bernard Werber dans For intérieur, 09/04/2010 Bernard Werber dans For intérieur, 09/04/2010

6. J.K. Rowling

• Crédits : NICOLAS ASFOURI - AFP

La romancière britannique à la renommée mondiale ne pouvait pas ne pas figurer dans ce top 10 ! Sa série de fantasy Harry Potter, traduite en quatre-vingts langues, s'est vendue à plus de 500 millions d'exemplaires... et a visiblement bercé l'enfance ou la jeunesse d'un bon nombre d'entre vous. Quant à l'écrivaine, elle s'est aussi fait connaître grâce à ses punchlines... magiques sur le réseau social Twitter ! Comme celle-ci, envoyée à un internaute disant vouloir "brûler [ses] livres et [ses] films" : "Eh bien, la fumée venant des DVDs peut être toxique mais j’ai toujours votre argent, je peux vous prêter mon briquet si ça peut vous aider."

Sans hésiter J.K. Rowling. Elle a incité tant d'enfants à la lecture et c'est une dame très engagée. J'aime beaucoup ses remarques sur Twitter. Oui, pour elle, je ferais volontiers la queue. Dominique

En juin 2017, nous avions consacré un article à la saga, afin de mettre en lumière, au-delà de l'histoire, le "discours politique et moral extrêmement structuré de l’oeuvre" :

7. Philip Roth

Encore un Américain dans ce palmarès qui est le vôtre ! Il a déposé la plume depuis 2012, mais ça ne vous empêche pas d'avoir envie de rencontrer le très célèbre auteur de la Pastorale américaine, prix Pulitzer 1998. Celui qui envisageait l'écriture comme un règlement de comptes avec "les femmes, les rabbins, les hommes politiques, les psychanalystes et les critiques littéraires" est l'auteur d'une oeuvre essentiellement autobiographique. Parmi ses titres célèbres, Goodbye Columbus (1959), Portnoy et son complexe (1969), Indignation (2010), ou encore Némésis (2010).

J'aimerais rencontrer Philip Roth, pour lui demander : "Est-ce qu'il serait possible d'écrire aujourd'hui 'Complot contre l'Amérique' en remplaçant Charles Lindbergh par Donald Trump ?" Thierry

Philip Roth était entré dans la mythique collection de la Pléiade en 2017. Cela avait été l'occasion pour La Grande table de revenir sur son oeuvre, son parcours non-consensuel, mais aussi la manière dont il avait souvent créé la polémique avec ses personnages issus des communautés juives des Etats-Unis et sa prétendue misogynie.

8. Daniel Pennac

• Crédits : MIGUEL MEDINA - AFP

L'Oeil du loup (1984), la saga des Malaussène (1985-1999), Chagrin d'école (prix Renaudot 2007), Journal d'un corps (2012)... Vous aimez Pennac, et vous le dites. Et c'est notamment le regard sur la scolarité de cet ancien "mauvais élève" (pour reprendre ses propres termes) et professeur de lettres, qui vous touche et vous interpelle.

Daniel Pennac pour trinquer avec lui, en hommage aux destins littéraires sauvés d’une multitude de jeunes. Alambic

Tout récemment, en janvier 2018, Daniel Pennac était L'Invité culture de Caroline Broué. Il y racontait notamment comment il avait, en tant qu'enseignant, "utilisé la lecture à voix haute pour faire aimer la lecture silencieuse et solitaire".

9. Fred Vargas

Il y a parmi vous un paquet de fans du commissaire Adambsberg ! Et vous êtes prêts à poireauter pour rencontrer celle qui a imaginé ce personnage attachant, à la perspicacité impalpable car sans cesse perdu dans ses "brouillards". L'auteur bien connue de romans policiers a signé entre autres : L'Homme aux cercles bleus (1991), Pars vite et reviens tard (2001), L'Armée furieuse (2011), Quand sort la recluse (2017)... Elle est également archéozoologue et médiéviste.

Fred Vargas... Je lui demanderais : "Pourquoi y a-t-il une fin à chacun de vos romans ? J’aime tant plonger dans votre univers que je déteste (redoute) le moment où je suis dans l’obligation de refermer mon livre définitivement..."

J’aimerais que l’histoire se poursuive encore et encore, prendre un siège et m’installer dans ce commissariat, dans le cerveau de Madame Vargas. Frederic

Son roman Debout les morts (1995) a fait l'objet d'une adaptation radiophonique signée Sophie-Aude Picon, sur notre antenne en 2017. Vous pouvez réécouter ce Feuilleton de France Culture, encore disponible dans son intégralité.

10. Haruki Murakami

Un auteur japonais pour clore ce top 10 en beauté : Haruki Murakami bien sûr (qui d'autre ?...) ! Depuis 2006, il est pressenti tous les ans pour décrocher le Nobel de littérature, grâce à son oeuvre foisonnante qui fait souvent cohabiter deux mondes. Comme dans les Chroniques de l'oiseau à ressort (2001), Kafka sur le rivage (2002), ou encore sa trilogie 1Q84, qui s'est écoulée à un million d'exemplaires en un mois, le jour de sa mise sur le marché.

Se perdre dans les rêveries d'une forêt japonaise en attendant Haruki Murakami et lui demander en le voyant de me la décrire à sa façon. Virginie

En août 2011, pour la sortie en France des deux premiers tomes d'1Q84, l'émission La Grande table s'était intéressée à l'oeuvre de Murakami pour aborder, sous forme de débat, le thème inusable de la fin du monde :

11. Mention spéciale pour Maxime Chattam et Baptiste Beaulieu

En partie parce qu'ils ont un peu biaisé le sondage en le relayant sur leurs réseaux sociaux personnels, ils ont tous deux recueilli un grand nombre de vos suffrages. Nous faisons donc une place dans ce top à Maxime Chattam, qui s'est consacré à l'écriture de romans policiers après des études de criminologie, et à Baptiste Beaulieu, médecin et romancier, qui s'était d'abord fait connaître par son blog Alors voilà, où il racontait son quotidien d'interne, puis de généraliste.