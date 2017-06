Les élèves de CM2 vont-ils "murmurer" La Fontaine, comme Fabrice Luchini ?

Chacun des 150 000 élèves de CM2 va recevoir cette année un exemplaire des Fables de la Fontaine, écrites entre 1668 et 1694. Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer l'a affirmé, qui souhaite ainsi les inciter à la lecture pour l'été ! "Car elles nous disent quelque chose de la vie et qu’elles sont éternelles", affirmait le ministre dans Le Parisien il y a une semaine.

L'occasion est belle de réécouter le comédien Fabrice Luchini, venu en parler sur notre antenne en janvier 2011 dans Répliques d'Alain Finkielkraut. "Ça ne se crie pas, contrairement à ce que les gens racontent. Quand on touche à cette langue-là, ça se murmure. [...] Ce n'est pas une névrose de dire du La Fontaine, c'est une passion !" affirmait Fabrice Luchini au micro. Il y lisait plusieurs Fables, depuis L'Homme et la couleuvre à Conseil tenu par les rats, en y mettant son ton, ses accentuations et son articulation inimitables. Il s'attardait aussi sur "l'éblouissement" difficile à définir que suscitait chez lui la langue du fabuliste.

D'où vient ce secret qui est la quintessence absolue de l'éblouissement de la langue ? Ce n'est pas la belle langue à la Saint-Simon, ce n'est pas la belle langue à la Chateaubriand, c'est la langue inventive, vivante... C'est quelque chose qui te nourrit, qui constamment te rend ému... Fabrice Luchini

