Les Hauts de Hurlevent d’après l’œuvre d’Emily Brontë

Une trentaine de comédiens incarnent ce récit atypique, porté par l’ambiance des grandes terres du Nord de l’Angleterre balayées par le vent. Dix épisodes de 30 minutes à retrouver en podcast sur franceculture.fr et l’application Radio France dès le 10 janvier.

Dans une ferme isolée, M. Earnshaw a recueilli un petit sauvageon, Heathcliff, pour l'élever comme l'un des siens. Violemment rejeté par Hindley, le fils aîné, Heathcliff noue une amitié fusionnelle avec sa sœur d'adoption, la farouche Catherine. Ils parlent peu, s'évadent dans la lande dès qu'une porte s'ouvre, en reviennent crottés et complices. Heathcliff se fait rosser, Catherine pleure. Le lendemain, ils recommencent. Mais à la mort d'Earnshaw, Hindley peut enfin laisser sa haine s'abattre sur Heathcliff : le destin des deux enfants vacille alors...

C’est le poids de ce destin qu’Emily Brontë a imaginé dans son unique roman publié en 1847 sous le pseudonyme d’Ellis Bell. Juste un an avant sa mort, à tout juste trente ans.

Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë

Traduction Pierre Leyris

Réalisation et Adaptation Juliette Heymann

Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière

Musique originale Denis Chouillet

Épisode 1 : Wuthering Heights

Wuthering Heights est le nom de la demeure de Mr. Heathcliff. « Wuthering » décrit le tumulte atmosphérique auquel le site est exposé quand souffle la tempête.

Épisode 2 : L'enfant trouvé

Mr Earnshaw revient chez lui auprès de sa femme et de sa fille Cathy avec un orphelin qu'il a recueilli. Il le baptise du nom de Heathcliff.

Épisode 3 : La blessure

La sauvage Cathy, blessée aux abords du Manoir de la Grive est recueillie par la riche famille des Linton.

Épisode 4 : Jalousie

Cathy s'est liée d'amitié avec le jeune fils des Linton. Heathcliff, fou de jalousie, devient de plus en plus sauvage.

Épisode 5 : Rivalité

Cathy, déchirée entre son mariage avec le fils Linton et son amour pour Heathcliff tombe gravement malade, terrassée par un mal inconnu.

Épisode 6 : L'amour à mort

Heathcliff, défiant la surveillance du mari de Cathy, réussit à se faufiler jusqu'à la chambre de la malade.

Épisode 7 : Une mort et une naissance

A bout de force et de chagrin, Cathy meurt en donnant naissance à une petite fille à laquelle on donne le prénom de sa mère.

Épisode 8 : Seizième anniversaire

La jeune Catherine a été tenue éloignée de Heathciff et de son fils Linton jusqu'au jour fatal de ses seize ans.

Épisode 9 : La vengeance de Heathcliff

Heathcliff séquestre Catherine et la force à épouser son fils mourant afin d'hériter du manoir de la Grive.

Épisode 10 : Dénouement

Après les avoir désunis, la mort rend enfin justice à l'amour de Cathy et Heathcliff.

Avec : Clotilde Mollet (Mrs Dean), Guillaume Durieux (Heathcliff), Laurent Cléry (Lockwood), Audrey Bonnet (Cathy), Leslie Menu (Catherine), Jean-Claude Frissung (Joseph), Amandine Gay (Mrs Dean jeune), Eugène Marcuse (Heathcliff jeune), Valérie Moinet (Mrs Earnshaw), Laurent Lederer (Mr Earnshaw), Adrien Serre (Hindley jeune), Pauline Ziadé (Heathcliff enfant), Suzanne Lachartre (Cathy enfant), Clément Bresson de la comédie française (Hindley), Jérémy Lewin (Edgar Linton jeune), Dominique Parent (Robert), Emilia Ca'Zorzi (Isabelle enfant), Nathalie Kanoui (Mrs Linton), Charles Borg (Mr Linton), Amélie Jalliet (Zillah), Sylvain Deguillame (Hareton), Brice Hillairet (Linton), Arnaud Aldigé (Edgar Linton), Melissa Barbaud (Isabelle), Christine Pignet (La servante de Hurlevent), Jehanne Carillon (La servante du manoir), Arsène Jouet (Linton enfant), Albert Gonzales Gelot (Hareton enfant), Gabriel Loubrieu (Le petit pâtre), Sébastien Faglain (Le paysan).

Et les voix de : Cécilia Dassonneville, Mathilde Choisy, Morgane Hainaux, Serge Roumy, Paul Nouhailler et Damien Paisant.

Bruitages : Sophie Bissantz

Musique originale et piano : Denis Chouillet, violoncelle : Elena Andreyev

Prise de son, montage et mixage : Antoine Viossat, Barnard Lagnel, Elise Leu et Manon Houssin

Assistant à la réalisation : Pablo Valero

Hurlevent des monts est publié chez Flammarion

