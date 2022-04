Les lauréates du Prix du livre audio France Culture - Lire dans le noir 2022

Chaque année depuis 12 ans, le Prix du livre audio France Culture - Lire dans le noir récompense les meilleurs « livres à écouter » parus dans l’année dans 3 catégories différentes : Jeunesse, Fiction et Non fiction.

Après plus de 2 mois d’écoutes et de lectures, les 635 internautes ont élu :

CATÉGORIE JEUNESSE

Le mendiant et l’antilope, de Paule Latorre, raconté par l’autrice (Ed. Oui’dire)

À l’autre bout du monde, au royaume de Zanzibar, un mendiant trouve une pièce d’argent et achète une antilope. Patiente, rusée, dévouée et courageuse, elle triomphe de toutes les épreuves et lui apporte richesse et princesse ! Dans cette version africaine et musicale du Chat botté, l’antilope fait de son maître un sultan, mais le roi se souviendra-t-il du mendiant ?

CATÉGORIE FICTION

Les Impatientes, de Djaïli Amadou Amal, lu par Léonie Simaga (Ed. Lizzie)

Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Ce roman polyphonique retrace le destin de la jeune Ramla, arrachée à son amour pour être mariée à l'époux de Safira, tandis que Hindou, sa sœur, est contrainte d'épouser son cousin.

CATÉGORIE NON FICTION

Just Kids, de Patti Smith, lu par Isabelle Huppert (Ed : La bibliothèque des voix, des femmes Antoinette Fouque)

« J’avais vingt ans quand je suis montée dans le bus. Je portais ma salopette, un col roulé noir, et le vieil imper gris que j’avais acheté à Camden. Ma petite valise écossaise rouge et jaune contenait quelques crayons de couleur, un carnet, les Illuminations, quelques fringues, et des photos de mon frère et de mes sœurs. J’étais superstitieuse. Nous étions un lundi ; j’étais née un lundi. C’était un bon jour pour arriver à New York City. Personne ne m’attendait. Tout m’attendait. » P.S.