Les leçons survivalistes de Robinson Crusoé

À l'heure d'un possible effondrement de notre société et alors que le roman de Daniel Defoe, publié le 25 avril 1719, fête ses 300 ans ne faudrait-il pas relire Robinson pour en tirer de précieux conseils de survie ? C'est ce que nous avons demandé à Jean-Paul Engélibert, professeur de littérature comparée à l'université Bordeaux-Montaigne, auteur notamment de La postérité de Robinson Crusoé : un mythe littéraire de la modernité, 1954-1986 (Droz, 1997).

Peut-on le lire Robinson comme un manuel de survie?

J.-P. Engelibert : "On peut y voir Robinson Crusoé faire de la vannerie, on peut le voir faire de la poterie, on peut voir comment il abat des arbres pour s’en faire des meubles, pour tailler des planches, etc. Mais ce n’est pas un manuel de vannerie, ni de poterie, ni de menuiserie. On peut y voir des leçons pratiques de camouflage parce qu’il a besoin de se camoufler des cannibales qui viennent de temps en temps faire des festins sur l’île, on peut y voir aussi un manuel de self-défense parce qu’il apprend aussi à se défendre des mêmes cannibales quand ils s’approchent dangereusement de lui. Mais à part ça, les survivalistes auront besoin d’un autre manuel je pense. Cela dit, dans une période où on a peur de l’effondrement de la société, où on a peur de l’anthropocène pour parler vite, Robinson peut être vu comme un mythe qui a encore de beaux jours devant lui parce que c’est aussi l’histoire du parfait survivant. Et effectivement on peut penser que si la société s’effondre, on aura besoin de se chercher une île déserte."

Pourquoi s’imagine-t-on facilement à la place de Robinson ?

J.-P. Engelibert : "Robinson est un personnage absolument ordinaire, fils de marchands anglais, qui se rebelle un jour, part sur la mer contre la volonté de son père et se trouve précipité dans des aventures qu’il n’avait pas prévues et qui vont le mener au bout de sa vie et lui faire vivre un destin qui est à la fois extraordinaire et en même temps qui représente quelque chose que nous pouvons tous envisager, quelque chose dont nous avons tous l’intuition. Parce que quelque part, son destin de naufragé sur une île déserte représente la vie ordinaire. Ça se voit par exemple aux travaux qu’il fait sur l’île. Il fabrique un abri, des meubles, des paniers, il se fait une table, des outils pour cultiver les champs, etc. Mais ces prouesses techniques ne vont jamais dépasser ce qu’un homme ordinaire, apprenant tout seul, est capable de faire par imitation. Et c’est même un éloge que fait Robinson de l’intelligence de la main. Il y a un passage assez connu du livre où il dit qu’avec un petit peu de raison on peut se rendre maître de n’importe quel art, il désigne là les arts, les techniques rudimentaires des petits artisans de son époque."

La raison étant l’essence et l’origine des mathématiques, tout homme qui base chaque chose sur la raison, et juge des choses le plus raisonnablement possible, peut, avec le temps, passer maître dans n’importe quel art mécanique.

Daniel Defoe dans Robinson Crusoé, 1719

Faut-il faire lire Robinson aux enfants ?

J.-P. Engelibert : "Ça a été un mythe servant a élever les garçons, c’était une lecture essentiellement masculine au XIXe siècle surtout, on a fait lire Robinson et ses réécritures aux adolescents pour leur donner un exemple de maîtrise dans l'adversité, de courage, de force. Il s’aperçoit qu’il a fait naufrage sur une île déserte, que tous ses compagnons de voyage sont morts et sa première réaction c’est de se jeter par terre de désespoir. Et puis il se relève, retourne au navire avec les moyens du bord, il se construit un radeau avec des pièces de bois, il met sur ce radeau le maximum d’outils, de voiles, de choses, d’objets qu’il peut sauver du naufrage et il va s’en servir pour s’établir sur l’île. Il fait preuve de résistance, il fait preuve de courage."