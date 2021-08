"Les Malheurs de Sophie" œuvre avant-gardiste

voir( 4 min )

Nous avons presque tous envié ses idées, rit de ses bêtises et été effrayé de ses coups de fouets. Sophie de Réan, petite fille maltraitée de notre enfance est un personnage ambivalent que l'on retrouve toujours avec plaisir. "On prend autant de plaisir à la lire parce que même aujourd’hui et surtout aujourd’hui les enfants n'ont pas le quart du dixième de la liberté de la Sophie des Malheurs de Sophie" nous explique Maialen Berasategui, autrice de La comtesse de Ségur ou l’art discret de la subversion (Presses Universitaires de Rennes, 2012).

Une enfant libre

En 1858, la comtesse de Ségur crée l'un des personnages les plus attachants de la littérature jeunesse : Sophie de Réan. C'est le double enfantin de l’écrivaine qui porte son prénom et dont les aventures sont inspirées par sa propre enfance malheureuse.

Dans Les Malheurs de Sophie, elle respecte à chaque chapitre le même schéma : la petite fille a un désir, fait tout pour l’assouvir, et est punie sur un ton très moralisateur.

Sous couvert d’une morale qui est à chaque fois rappelée, qui est à chaque fois énoncée, il faut regarder les actes. Il faut regarder ce qu'il se passe. Et ce qu’il se passe c’est que Sophie ça reste l’un des personnages les plus amusants de la littérature jeunesse de ce moment-là et un des personnages les plus libres.

Maialen Berasategui, spécialiste de la comtesse de Ségur

Petite fille qui n’en fait qu’à sa tête, elle a tous les défauts : menteuse, gourmande, égoïste, colérique, bagarreuse, etc. Mais elle est aussi courageuse et intrépide. Elle brave les interdits pour vivre pleinement sa vie et ses envies, ce qui dans la société aristocratique et conservatrice du XIXe est à la fois nouveau et progressiste.

C’est nouveau parce qu’on n’a pas l’habitude à ce moment-là d’avoir des enfants très actifs, surtout quand c’est des filles, et d’avoir des enfants qui ne sont pas très bien traités dans leur famille biologique.

Maialen Berasategui, spécialiste de la comtesse de Ségur

Dénonciation des conséquences de la violence éducative

Les violences éducatives qu’elle subit sont physiques et psychologiques. Les humiliations sont fréquentes :

Sophie eut beau prier, supplier sa maman de ne pas lui faire porter l'abeille en collier, la maman appela la bonne, se fit apporter un ruban noir, enfila les morceaux de l'abeille et les attacha au cou de Sophie.

Extrait des "Malheurs de Sophie"

Sophie est une enfant maltraitée par sa belle-mère Madame de Fichini.

La Comtesse de Ségur écrit au moment où l’esclavage est aboli, donc on ne frappe plus ses esclaves ; petit à petit, on ne peut plus frapper les soldats ou les marins, ce qui était le cas auparavant ; depuis la Révolution on ne peut plus frapper les hommes adultes, on ne peut pas frapper son épouse. Les enfants, dans ce XIXe siècle qui parle d’égalité, sont la seule catégorie sociale qu’on peut encore frapper sans qu’il y ait de répercussion légale.

Maialen Berasategui, spécialiste de la comtesse de Ségur

Accusés parfois de sadisme, les écrits de la comtesse de Ségur montrent de la cruauté dans les sévices que subit Sophie et dans ceux qu’elle inflige aux animaux. Cette violence extrême autour d’une petite fille de l’aristocratie est rare dans la littérature qui assimile davantage la violence aux classes populaires.

Dans "Les Petites Filles modèles" qui est le premier roman où apparaît Sophie et le premier roman de la comtesse de Ségur où elle est battue, maltraitée par sa belle-mère, où c’est vraiment difficile, la comtesse de Ségur a dû enlever certaines scènes, réduire certains dialogues, parce que l’éditeur lui a dit que c’était trop, et surtout il lui a dit que ce n’était pas crédible. Et ça l’a mise dans une colère noire et elle lui a répondu qu'absolument tout ce qu’elle avait mis dans ce livre était vrai.

Maialen Berasategui, spécialiste de la comtesse de Ségur

Les enfants prennent le pouvoir

Fait nouveau, ce sont aussi les conséquences de la maltraitance qui sont dénoncées car elles empêchent Sophie de devenir meilleure. Une remise en cause inédite de l’autorité parentale

Nous aimons nos mamans parce qu’elles sont d’excellentes mamans ; si elles étaient méchantes, nous ne les aimerions pas.

Marguerite à Madame de Fichini

Au XIXe siècle ce ne sont pas ces sévices qui choquent mais le pouvoir qui est accordé aux enfants, et en particulier à Sophie.

C’est quand même globalement une œuvre qui vous explique que si vous vivez avec quelqu’un qui vous frappe de manière régulière et dans des proportions absolument démentielles, il va falloir essayer d’aller ailleurs, il va falloir s’activer. C’est une œuvre dans laquelle les enfants sont présentés comme ayant un pouvoir sur leur vie et comme pouvant agir.

Maialen Berasategui, spécialiste de la comtesse de Ségur