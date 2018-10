Les Masterclasses de France Culture : "Créer"

"Créer"… une invitation à entrer dans le secret du travail des plus grands créateurs français contemporains et à en tirer des leçons pour soi. Sortie : 17 octobre 2018 Prix : 20 €

En co-édition avec Radio France Editions et les Editions Iconoclaste

Les coulisses de la création… Depuis l’été 2017, France Culture invite les plus grands artistes contemporains à évoquer leur création lors de masterclasses. Créer vous invite à entrer, sur la pointe des pieds, dans les bureaux, les ateliers, dans les salles de répétition, les cabinets d’architectes… Quelle méthode Denis Podalydès utilise-t-il pour mémoriser ses textes ? Comment Maylis de Kerangal érige-t-elle ses romans ? De quelle façon Jean Nouvel appréhende-t-il un lieu sur lequel il doit construire ? Ce livre, issu des Masterclasses de France Culture est composé de sept entretiens dans lesquels sept artistes contemporains de premier plan partagent leur expérience sur un sujet qui touche chacun d’entre nous. Un accès privilégié aux secrets de création des plus grands : Denis Podalydès, Amélie Nothomb, Maylis de Kerangal, Jean Nouvel, Joann Sfar, Jean-Claude Ameisen et Angelin Preljocaj. À chacun ensuite de s’emparer des conseils prodigués par les plus grands créateurs.

L’arrière-pays des artistes… Créer c’est aussi découvrir les arrière-pays de chacun des artistes. Quel livre les inspire ? Quel film a marqué leur vision du monde ? Ainsi, chacun peut s’immerger dans l’univers des créateurs et comprendre comment un parcours artistique se dessine.

À la découverte des disciplines… Créer est aussi un grand livre de savoir. Nul besoin de connaître l’architecture pour se plonger, avec Jean Nouvel, dans les secrets de cette discipline. Grâce à un système de notes et d’encarts, chaque entretien est l’occasion de découvrir et d’en apprendre davantage sur les thèmes abordés.

Cette année, France Culture constitue une collection de grands entretiens de référence sur la création culturelle dans tous les domaines : littérature, cinéma, arts de la scène, arts plastiques, architecture… Retrouvez Les Mastercasses le samedi de 20h à 21h sur France Culture.

