Les "millennials" et le culte de la victimisation par Bret Easton Ellis

Bret Easton Ellis est l’un des auteurs cultes des années 1980-1990. Écrivain nihiliste et sulfureux, il est l’auteur de American Psycho ou encore Less than zero.

Dans White, son dernier essai, lui, l’auteur de la génération X, s’en prend à la génération Y, née après 1980, les "millennials", génération selon lui adepte du "culte de la victimisation".

Bret Easton Ellis : "Le culte de la victimisation a commencé durant les années Obama, avec le succès des réseaux sociaux sur lesquels les gens ont commencé à se victimiser à propos de choses qui, je ne sais pas, sont juste normales, du genre "regarde ce tweet horrible, je n’en reviens pas". Je veux dire, il y a des gens qui sont vraiment victimes, il y a des gens qui sont vraiment agressés.

Et subitement, ces choses normales qui se produisent dans la vie de chacun et qu’on appelait la vie soudainement sont devenues des blessures terribles. Et, surprise, des gens ont répondu. Tout de suite, on a plus de "likes", davantage d’attention. C’est comme ça qu’est né ce culte de la victimisation et qui a déclenché cette véritable épidémie."

Il met en garde contre l’uniformisation de la pensée sur les réseaux sociaux et l’injonction sociale à s’identifier à un groupe, à choisir un camp.

Bret Easton Ellis : "Je le constate avec mon copain, qui est millennial, il croit qu’il faut faire partie d’un groupe, d’une horde. Il est gêné de se considérer en tant qu’individu. Il croit que quelque chose de terrible va lui arriver ou qu’il est trop faible pour survivre en tant qu’individu. Ce qui est terrible, c’est que ça efface toute trace d’individualité, ce qui implique que tout le monde doit être pareil, doit penser la même chose, doit aimer la même chose et suivre les mêmes règles. Je veux des gens qui s’écartent du groupe.

Je veux des individus qui ont des avis tranchés et qui assument et qui ne pensent pas comme moi."

Bret Easton Ellis critique aussi la propension à idéologiser l’art et la fiction systématiquement.

Bret Easton Ellis : "Les millennials ne sont guidés que par l’idéologie et par les messages de victimisation. Pour eux, tout doit comporter un message, le message est l’art en lui-même. L’artiste est devenu plus important que l’œuvre qu’il réalise. Ce qui efface l’esthétique et toute ambition stylistique. On ne regarde plus l’art comme une métaphore, on prend désormais tout au sens littéral, c’est aussi le problème. A cause de cela, je ne pense pas qu’un livre comme American Psycho pourrait être publié aujourd’hui."

Souvent critiqué pour ses tweets polémiques, Bret Easton Ellis se défend d’être plus trublion que réac.

Bret Easton Ellis : "J’ai pourtant de la bienveillance pour les millennials mais d’une manière différente de ce que j’ai pu écrire sur ma propre génération. J’ai critiqué ma génération, la génération X dans Less than zero ou American Psycho. J’ai été encore plus dur avec ma génération que j’ai pu l’être avec les millennials. J’ai critiqué ma génération sur son aspect superficiel, matérialiste, sur son apathie et son nihilisme. C’est ma manière à moi de voir le monde, mais je n’ai rien contre les millennials en particulier"