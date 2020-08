"Les Misérables", "Notre-Dame de Paris, "Nadja" et "Le Seigneur des anneaux" : 4 chefs d’œuvre littéraires

Pour rédiger ces romans, il aura fallu à leurs auteurs des heures de travail et de recherches, mais surtout une implication personnelle de taille. De l'oeuvre politique écrite par Victor Hugo à l'amour intense de Breton et Nadja, en passant par les mondes complexes imaginés par J.R.R Tolkien, remontons aux origines de ces livres incontournables.

1- "Les Misérables" de Victor Hugo

C'est sans doute le roman français le plus connu dans le monde entier. "Les Misérables" est l'oeuvre d'une vie, celle de Victor Hugo, qui y a mis toute son âme. Pendant 17 ans, il reviendra à deux reprises sur le manuscrit, deux périodes radicalement différentes, dont on peut encore distinguer quelques passages. Voici comment Hugo a écrit ce livre total, devenu un chef-d'œuvre de la littérature.

2 - "Notre-Dame de Paris" de Hugo

En 1830, Victor Hugo déjà immense dramaturge et poète, écrit en six mois un roman monument qui sauvera la cathédrale de la destruction. Son manuscrit, conservé jusqu'à aujourd'hui, révèle la genèse de cette œuvre titanesque.

3- La véritable histoire de "Nadja" de André Breton

"Nadja", c'est l'un des plus beaux récits d'amour de la littérature. Grâce aux secrets de son manuscrit, et de carnets et de lettres de Breton récemment découverts, voici l'histoire vraie de celle qui se fait appeler Nadja, parce qu'"en russe, c'est le commencement du mot espérance".

4- "Le Seigneur des anneaux" de Tolkien

J.R.R Tolkien, vénérable philologue médiéviste à Oxford, a mis 17 ans à écrire, la nuit, sur son "temps volé", et pour ses enfants et amis d'abord, l'une des œuvres les plus vendues et lues au monde aujourd'hui : Le Seigneur des anneaux. Comment s'y est-il pris pour créer cette œuvre qui inauguré tout un genre, celui de la "fantasy" ?