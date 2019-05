Lire, c'est quoi ? Pour Sagan, Brel, Dali, Simenon...

Lire, c'est quoi, au fond ? Une quinzaine de personnalités des arts et de la culture donnent leur propre définition, piochée dans les trésors d'archives de l'INA.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter La Lecture (4/4) : La lecture à deux est solitaire 3 min Jacques Bonnaffé lit la poésie La Lecture (4/4) : La lecture à deux est solitaire

Georges Simenon, 1968

Je dois dire que mon goût des livres n’est peut-être pas venu de la matière des livres, c’est-à-dire de ce qu’il y avait dedans, mais de leur odeur.

Jean-Louis Bory ,1964

Un livre, c’est la recherche d’une amitié, une amitié qui est presque forcément enrichissante. C’est par conséquent un outil, une arme puissante contre la solitude qui est peut-être la pire chose qui puisse arriver à l’homme dans le monde moderne.

Jeanne Moreau, 1987

Dans la lecture, il y a des moments où on se cherche et on se trouve, et ça c’est épatant. Tout d’un coup on peut s’identifier à certaines paroles qu’on trouve imprimées, on a un soulagement énorme, on dit "Ah c’est ce que je ressens mais que je n’arrivais pas à bien dire, à bien définir". Et puis il y a d’autres moments dans la lecture où on ne se trouve pas mais on part en voyage.

Henri Thomas, 1989

La communication avec un livre est vraiment unique, elle est comme une expérience intérieure.

Georges Duhamel, 1941

L’homme, accablé de fatigue et de souci, demande au livre l’oubli, le délassement. Si le livre est un récit aux épisodes bien conduits, la lecture produit un effet de divertissement au sens pascalien du mot. Parfois, par un retour audacieux, le livre divertissant nous fait réfléchir, il nous fait revenir sur nous-mêmes. Au lieu de nous faire oublier notre vie, il nous la fait mieux comprendre. Il nous la montre dans une lumière plus équitable et plus riche. De tels livres sont les meilleurs de ceux par lesquels nous cherchons l’évasion car ils nous procurent l’évasion à l’intérieur de nous-mêmes.

François Mauriac, 1968

J’appelle un livre habité, j’appelle une œuvre habitable. Une œuvre comme celle de Balzac, ou de Dickens, ou de Proust, dans laquelle j’entre, je sors. Mais par exemple, j’aime profondément Kafka, l’homme Kafka mais ses livres, je les ai lus une fois mais plutôt crever que d’y rentrer.

François Nourissier, 1989

J’ai une très bonne hygiène, je lis à peu près deux cents livres par an.

Dalida, 1970

Je crois que les livres il faut bien en lire un peu, mais pas beaucoup, parce que sinon on n’a pas une expérience vécue. Alors la chose très importante c’est d’avoir une expérience personnelle. Mais si on reste dans les livres, on n’a rien appris du tout. Il faut la mettre en pratique tous les jours dans la vie et c’est la chose la plus difficile.

Marguerite Yourcenar, 1972

Je ne crois pas qu’on aime beaucoup Balzac à 14 ans. Cela demande une expérience beaucoup plus fouillée de la vie.

Jacques Brel, 1968

Pour moi la lecture est un phénomène animal, vous comprenez. Les ânes ont besoin de foin, puis moi j’ai besoin de lire, mais je n’ai pas besoin de justificatifs. Je crois que finalement, j’aime beaucoup plus les hommes qui donnent que les hommes qui expliquent. Est-ce bien élevé d’avoir compris quelque chose et de l’expliquer aux autres ?

Salavator Dalí, 1962

Je n’aime que lire et écouter des choses que je ne comprends pas, parce que quand je ne comprends pas quelque chose, alors pour moi c’est comme une tapisserie sublime remplie de sujétions absolument inépuisables.

Marcel Pagnol, 1967

D’abord, j’ai une très grande faculté d’admiration. Chaque fois que j’ouvre un livre, j’espère beaucoup de ce livre, je ne l’ouvre pas du tout dans un esprit de dénigrement, je ne ferais pas un bon critique.

Françoise Sagan, 1967

Ce qu'il y a de plus passionnant pour moi, de plus vivant, c’est les livres. L’effort que font les hommes pour s’exprimer, pour expliquer leur vie. Le peu de temps qu’ils ont à vivre et en tirer une leçon.

Alain Delon, 1996

Je lis peu, je dois le dire, mais je lis peu et j’essaye de lire bien. J’ai surtout lu pour le cinéma. Martin Eden [de Jack London] par exemple, qui est un film que je devais faire il y a à peu près trente ans, une dame m’apporte dans une édition très ancienne un livre - dame qui m’aimait beaucoup je crois - et me dit : "Tiens, ça il faut que tu le lises, c’est pour toi, il faut que tu le fasses". C’était Edith Piaf.