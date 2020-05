Lisez « Le Capitaine Fracasse » de Théophile Gautier pour vous émerveiller de son inventivité

Matthieu Garrigou-Lagrange vous invite à vous replonger dans ce célèbre roman de cape et d'épée de Théophile Gautier, disponible gratuitement et en ligne, dans une édition de 1874 illustrée par Gustave Doré.

Il aura fallu trente ans à Théophile Gautier pour achever ce chef-d’œuvre discret, immédiatement plébiscité par la critique et le grand public. Matthieu Garrigou-Lagrange, producteur de La compagnie des œuvres, vous invite à vous replonger dans son enchantement. On peut le lire, en ligne, sur le site de Gallica, ou le télécharger sur tablette via l’application du même nom. Nous l’avons lu dans l’édition de 1874 chez F. Polo.

Une palette de sentiments

Le Capitaine Fracasse est un livre sentimental dans le meilleur sens du terme. Il pince à chaque page une nouvelle corde de votre sensibilité, et va chercher des émotions qui n’avaient pas été sollicitées depuis longtemps. C’est une lecture qui vous ramènera sans doute vers l’âge de dix ou douze ans, quand vous lisiez des romans de cape et d’épée, la bouche un peu ouverte d’étonnement devant l’incroyable déroulement de l’action, et au mépris des fourmis qui s’attaquaient à tous vos membres (car à cet âge-là, on lit dans des positions plutôt inconfortables, en tailleur, allongé sur le sol, voir à califourchon sur une branche).

On peut s’amuser à dresser une typologie des sentiments provoqués :

1) Disparition immédiate de l’ennui par le transport instantané dans une époque enchantée, celle de Louis XIII, magnifiée par l’œil d’un grand romantique du XIXe. Gautier s’amuse en effet à reconstituer une société disparue, celle, haute en couleurs, des troupes de théâtre ambulant.

4 ) Plaisir profond d’un humour burlesque digne de la commedia dell’arte (on pense par exemple au moment où la petite troupe arrive affamée dans une auberge et doit souffrir la description interminable, par le patron, d’un menu mirobolant dont il ne dispose pourtant pas du premier ingrédient).

3) Effroi, lors de l’embuscade dressée à l’encontre de la même petite troupe par un dangereux bandit qui accroche, dans le lointain, quelques cadavres sur de grands pieux, et les déguise de façon à laisser croire, dans la nuit, qu’il s’agit de toute sa troupe de brigands. On se surprend à trembler, tant est précise, l’air de rien, la mise en place des éléments du suspense. Mais l’effroi devient adorable car, au cours d’un renversement de situation fort peu vraisemblable (ce n’est pas le réalisme qu’on aime chez Gautier mais plutôt son contraire), détrousseurs et détroussés en viendraient presque à se faire des câlins, par la magie d’un syndrome de Stockholm avant l’heure.

4) Émerveillement visuel enfin, à visiter des lieux si précisément décrits, des châteaux qui pourraient parler, ou d’autres minutieux détails que l’auteur jouit de regarder, comme ces "chaises à dossier carré, à pieds tournés en spirale, étoilés de clous d’or". Gautier, cet amoureux de peinture, se permet des descriptions de plusieurs pages dont la poésie n’a d’égale que la clarté des images. Les illustrations de Gustave Doré, pourtant formidables dans l’édition de 1874 qu’on a lu sur Gallica, en seraient presque superflues.

Un roman pour tous les âges

Mais il ne faudrait pas croire que le plaisir du lecteur est le seul horizon de ce roman, ni qu’il serait destiné uniquement aux enfants. On peut l’apprécier à de nombreux niveaux. Le parcours du personnage principal nous permet, par exemple, bien des méditations. Sigognac est, en effet, un aristocrate déchu qui vit misérablement dans son château presque en ruine. Une troupe de comédiens embourbée dans les environs s’invite à y passer la nuit. C’est pour lui la révélation qu’il existe une vie en dehors de sa réclusion. Et voilà Sigognac qui s’improvise acteur et part sur les routes avec la modeste troupe. Il s’agit pour lui de fuir l’ennui, mais aussi de retrouver, d’une autre manière, le rang qu’il a perdu au sein de la noblesse, grâce à la compagnie d’artistes pourtant fort dépourvus en capital social.

Un autre niveau de lecture, plus directement littéraire, consiste à s’amuser des multiples parodies et pastiches encapsulés dans le texte. On y trouve des références aux romans de chevalerie et notamment à Amadis de Gaule, mais aussi de gentilles moqueries envers les littérateurs au style un peu trop fleuri.

Apprécié de Baudelaire et Zola

Tout cela, bien sûr, ne fait pas un roman très orthodoxe. C’est justement pour cela qu’il nous est cher. Dès sa publication, en 1863, il a connu un grand succès de librairie. Il faut dire qu’on l’avait attendu longtemps, car il y eut trente années entre l’annonce de sa publication et sa parution effective ! La critique la plus pointue ne s’y était pas trompée non plus. Ainsi Baudelaire, qui avait salué les "beautés étonnantes" du texte, ou Zola, louant ses "grâces étranges" . Et, en effet, c’est cette étrangeté qui séduit. Le texte est des plus impurs, des plus bigarrés, des plus baroques. Il est tout en fantaisie, et c’est la personnalité profonde de son auteur (enthousiaste, idéaliste, jouisseur mais aussi mélancolique) qui s’y exprime librement. Avec lui, tout est grave et rien n’est grave. C’est cette humanité que l’on aime chez Gautier.

Capitaine Fracasse de Théophile Gautier (Editions F. Polo - 1918), à lire ou à relire sur le site de Gallica, ou à télécharger sur tablette via l’application du même nom.

