Littérature : 3 écrivains de l'amour

Phénomène de cristallisation chez Stendhal, émancipation des tutelles et affranchissement des préjugés chez Marivaux, éros entre lyrisme et satire chez Verlaine, découvrez grâce à une sélection d'émissions de "La Compagnie des auteurs" ces différents visions de l'amour (et plus encore).

Dans le cadre de l'opération Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, chaque présentation d'émission sera suivie d'une précision sur le niveau scolaire auquel elle peut faire écho. Que cela n'empêche pas les plus curieux d'y jeter une oreille...

1. Marivaux (4 x 59 min)

De son vrai nom Pierre Carlet de Chamblain, Marivaux (1688-1763) est un des plus grands dramaturges français, dont la vie nous reste encore méconnue. Qui était vraiment cet auteur dramatique qui a donné naissance, bien malgré lui, au terme souvent galvaudé de "marivaudage" ? Cette émission propose quelques éléments de réponse, qui vont à l'encontre des idées reçues sur l'auteur du Jeu de l'amour et du hasard.

2. Stendhal (4 x 59 min)

Caractère complexe et paradoxal, brillant esprit à la réussite littéraire posthume, anticlérical à l'ironie incisive et redoutable disséqueur de l'âme humaine, Henri Beyle dit Stendhal (1783-1842) a transformé son existence en une vaste quête de lui-même. Des campagnes napoléoniennes à ses tribulations consulaires en passant par ses conquêtes féminines, sa vie, mouvementée à tous les égards, n'eut rien à envier à celle des protagonistes de ses romans.

3. Verlaine (4 x 59min)

Paul Verlaine (1844-1896) est, sinon le plus grand poète français, du moins le plus mélodieux et le plus pur. Sa vie tumultueuse, ses passions, ses errances et ses fuites à l'étranger font de lui un personnage hors du commun. Quatre émissions pour découvrir la vie "infernale" de ce génie de la poésie.

