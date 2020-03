Littérature : 4 grands classiques de la littérature européenne

Jane Eyre de Charlotte Brontë, L'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche de Miguel de Cervantès, Les Grandes espérances de Charles Dickens, Le Monde d'hier : souvenir d'un Européen de Stefan Zweig, quatre grands classiques de la littérature européenne, quatre grands récits pour s'évader.

Dans le cadre de l'opération Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, chaque présentation d'émission sera suivie d'une précision sur le niveau scolaire auquel elle peut faire écho. Que cela n'empêche pas les plus curieux d'y jeter une oreille...

1. Jane Eyre de Charlotte Brontë (10 x 24 min)

En 1847, Charlotte Brontë publie, sous un nom d’emprunt masculin Currer Bell, son roman le plus célèbre : Jane Eyre. Présenté comme l’autobiographie du personnage éponyme, ce roman connaît un succès immédiat dans l’Angleterre victorienne, alors même que son héroïne, résolument moderne, ne cesse de se montrer insoumise, de revendiquer son indépendance, et de remettre en question les normes et les préjugés de son époque. Personnage hors du commun, Jane Eyre est aujourd’hui considérée comme une féministe avant l’heure.

Au programme des classes de Seconde et de Première.

2. L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche de Miguel de Cervantès (15 x 24 min)

Qui ne connaît pas l'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche ? Mais si le personnage est connu, il l'est comme on connaît souvent un mythe, sans trop savoir ce qui le constitue, en répétant au hasard des lieux communs ou des formules applicables à toutes sortes de situations. Que fait donc Don Quichotte dans le roman de Miguel de Cervantès ?

Au programme des classes de Première.

3. Les Grandes espérances de Charles Dickens (15 x 24 min)

Les Grandes espérances est un roman d’apprentissage. Le jeune Pip, orphelin élevé à la dure, rêve de devenir un gentleman, un lettré, un dandy, lui dont les manières sont celles d’un rustaud et le destin de devenir forgeron. Il reçoit la protection de la riche et vieille, capricieuse et fantomatique, perverse mademoiselle Havisham, abandonnée autrefois le jour de ses noces, qui a figé sa vie, sa personne et sa maison dans la poussière et les toiles d’araignée de sa propre rancœur.

Au programme des classes de Troisième, Seconde et Première.

4. Le monde d'hier : souvenirs d'un Européen de Stefan Zweig

Stefan Zweig, né à Vienne, aura vu glisser sa ville et sa vie de l'élévation spirituelle et culturelle la plus haute à la décadence morale et à l’échec. Zweig fuit le nazisme et s'exile à Londres dès 1934, puis au Brésil en 1941. Il commence alors la rédaction du Monde d'Hier : souvenirs d'un Européen, livre nostalgique, mais d'une nostalgie active, c'est un "cri de papier". Livre-Testament d'un monde qui n'est plus, celui de la sécurité et du "Progrès". Livre-Témoignage sidéré d'un européen face à ce qu’il appelle "l'échec de la civilisation".

Au programme des classes de Seconde et de Première.