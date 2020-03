Littérature : 5 auteurs majeurs du XXe siècle

Peut-être avez-vous déjà lu leurs œuvres, mais que savez-vous de leurs vies ? Piochés dans le programme du cours de Français de troisième et du lycée, ces grands noms de la littérature française se sont illustrés tant par leur création que par la façon dont ils ont marqué le XXe siècle. Pour alimenter vos révisions, ou tout simplement votre curiosité, plongez-vous dans ces émissions de "La Compagnie des auteurs" et partez à leur rencontre.

Dans le cadre de l'opération Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, chaque présentation d'émission sera suivie d'une précision sur le niveau scolaire auquel elle peut faire écho. Que cela n'empêche pas les plus curieux d'y jeter une oreille...

1. Jean Giono (1895-1970)

Pacifiste, Jean Giono connaîtra la guerre qui marquera profondément ses textes, écologiste avant l’heure, la nature et l’homme se font face dans une œuvre qui questionne, entre autre, notre humanité. Admirateur de Mozart ou encore de Bruegel, l'auteur du Hussard sur le toit (1951) aurait aimé "parler en peintre".

Au programme du cours de Français au lycée.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Jean Giono (1/4) : Se retirer du mal écouter (59 min) 59 min SÉRIE Jean Giono 4 épisodes

2. Louis Aragon (1897-1982)

Comment parler de la vie aux multiples couches de ce poète et romancier, surréaliste et communiste, journaliste et éditeur ? En dépeignant ses rêveries sentimentales, du roman Aurélien (1944) au recueil de poème Les Yeux d'Elsa (1942), Aragon a su s'inscrire dans le Panthéon littéraire de son siècle. Suivez son itinéraire et plongez-vous dans son oeuvre plurielle et engagée.

Au programme du cours de Français en troisième et au lycée.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Louis Aragon (1) : Aragon ou le mentir-vrai écouter (58 min) 58 min SÉRIE Louis Aragon 4 épisodes

3. André Malraux (1901-1976)

Aventurier, écrivain, ministre, affabulateur, militant et autodidacte, André Malraux mêle le vrai et le faux dans les récits qu'il fait de sa vie. De la critique du colonialisme en passant par l'engagement antifasciste, puis par la résistance, et jusqu'au poste de "premier" ministre de la culture, l'auteur de La Condition humaine (1933) fit usage de son intérêt pour l'art dans tous les pans de sa vie.

Au programme du cours de Français au lycée.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter André Malraux (1/4) : Un homme étonné écouter (59 min) 59 min SÉRIE André Malraux 4 épisodes

4. Jean-Paul Sartre (1905-1980)

A tout juste 8 ans, Sartre découvre sa vocation d’écrivain dans la bibliothèque familiale. Élève brillant par la suite, jeune normalien puis éminent intellectuel de son temps, il nourrit son oeuvre littéraire d'une idée de liberté. Figure emblématique de Saint-Germain-des-Prés, amoureux de Paris, il était aussi un grand amateur de voyages. Seul ou accompagné, l’écrivain parcourut le monde et prit position dans bien des pays.

Au programme du cours de Français au lycée.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Jean-Paul Sartre (1/4) : Vivre sa vie écouter (59 min) 59 min SÉRIE Jean-Paul Sartre 4 épisodes

5. George Perec (1936-1982)

Né en 1936 et mort en 1982, Georges Perec fut l'un des écrivains les plus féconds de l'OuLiPo (Ouvroir de littérature potentielle). Grand joueur avec les mots, son écriture est marquée par l’utilisation de contraintes formelles, littéraires et mathématiques. Qui est l'homme derrière l'auteur qui renouvela l'écriture et sa forme, qui reçu à la fois le Prix Renaudot avec son premier roman Les Choses en 1965 et le Prix Médicis en 1978 avec La Vie mode d'emploi .

Au programme du cours de Français en troisième et au lycée.