Littérature : la biographie de 8 auteurs au programme du bac

Sans doute avez-vous déjà lu des œuvres de La Fontaine, Hugo, Verne ou peut-être Yourcenar. Mais que savez-vous de leurs vies ? Piochés dans le programme du baccalauréat de français 2020, ces grands noms de la littérature française se sont illustrés tant par leur création que par la façon dont ils ont marqué leur époque. Pour alimenter vos révisions, ou tout simplement votre curiosité, plongez-vous dans ces émissions de "La Compagnie des œuvres" et partez à leur rencontre.

1. Jean de la Fontaine, 1621-1695 (58 min)

Éminent auteur du Grand Siècle, La Fontaine a su traiter de grands sujets humains par le biais de loups et de brebis, de cigales et de fourmis, de corbeaux et de renards. Il a montré que l'on pouvait penser tout en souriant et que la malice n'était pas le contraire de la profondeur. Portrait tout en contrastes du poète chez qui deux hommes - le chrétien et le libertin - cohabitaient.

2. Molière, 1622-1673 (58 min)

Plus qu'un grand dramaturge, l'auteur de L'Ecole des femmes est une incarnation de la littérature de notre pays. Pourtant, au début de sa carrière, Jean-Baptiste Poquelin peine à s'imposer dans le milieu du théâtre. Une fois revenu à Paris, il se fait désormais appeler Molière, fonde l'Illustre Théâtre et devient l’auteur favori de Louis XIV. (Re)découvrez la vie palpitante de ce dramaturge et comédien patrimonial, qui incarnait mieux que quiconque les rôles de ses propres personnages.

3. Jean Racine, 1639-1699 (58 min)

Tragédien, historiographe, de nouveau dramaturge... ce que Jean Racine a à être, il le devient. Loin d'être prédestiné à la gloire qui fut la sienne, l'auteur de Phèdre accomplit une trajectoire sociale extraordinaire en adoptant une "stratégie du caméléon". Plongez-vous dans son histoire, de sa petite ville de naissance à la cour du roi, à travers les allers-retours à Port-Royal. Et son rôle de père protecteur et d'amant passionné, sa collaboration avec Molière, son caractère prétentieux, ou encore sa foi janséniste.

4. Victor Hugo, 1802-1885 (59 min)

Comment écrire la vie, ou plutôt les vies, d'un homme tel que Victor Hugo ? Ses romans monumentaux d'une érudition impressionnante, ses pièces et ses poèmes d'une ambition totale, ses prises de position politiques libres assumées jusqu'au bout... Hugo avait faim de tout, et il a tout dévoré. Laissez-vous porter par le récit de sa vie, mêlée intrinsèquement à son œuvre très diverse ainsi qu'aux événements historiques desquels il fut contemporain.

5. Charles Baudelaire, 1821-1867 (59 min)

Poète révolté, Charles Baudelaire passa sa vie à s'opposer à la morale bourgeoise, pourtant propre à son milieu. Il vécut à l'image de la forme poétique qu'il privilégia. Si le sonnet s'inscrit dans une tradition ancienne, l'usage qu'il en fait le renouvelle. En outre, s'il se révolta contre la morale bourgeoise, la vie qu'il mena ne constitua pas une rébellion inconsciente. Cette émission retrace pour vous la vie de bohème sous tutelle de l'auteur des Fleurs du mal.

6. Jules Verne, 1828-1905 (58 min)

De Nantes à Amiens, du centre de la terre aux expéditions sous-marines, qui était Jules Verne, l'un des écrivains les plus prolifiques de l'histoire de la littérature ? Créateur d'une oeuvre visionnaire et fantastique, il est parvenu à anticiper l'arrivée des nouvelles techniques de l'ère industrielle. Cette imagination, qui vogue entre récits de voyages et écrits scientifiques, fut le fruit de la trajectoire d'un auteur aventureux, aux histoires fascinantes.

7. Nathalie Sarraute, 1900-1999 (58 min)

Par son écriture si étonnante qu'elle en intimidait les éditeurs connus, Nathalie Sarraute a affirmé sa grande liberté. Personne avant elle n'avait porté une si grande attention à ce qu'il se passe au-delà des mots d'une conversation a priori banale. De Tropismes à Enfance, c'est à sa vie intérieure qu'elle tente de donner forme. Partez à la rencontre de cette autrice chez qui histoire personnelle et oeuvre se sont confondues.

8. Marguerite Yourcenar, 1903-1987 (59 min)

Marguerite Yourcenar a fait figurer sur son passeport les mots "Profession : écrivain" alors qu’elle n’avait que 25 ans. Elle a été la première femme de toute l’histoire à faire son entrée à l’Académie française, en 1980, et elle a rejoint le panthéon de la Littérature française pour avoir revisité l'histoire européenne. Très en avance sur son temps et pourtant conservatrice, elle fut aussi une femme de la longue durée, qui ne s'est jamais démodée. Portrait mosaïque de cette femme qu’il n’est pas si aisé de saisir…