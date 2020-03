Littérature : Charles de Gaulle et Winston Churchill, mémoires de guerre

Une plongée dans les archives de Winston Churchill et de Charles de Gaulle, à travers une série de "La Compagnie des auteurs".

Découvrez les mémoires de guerre de ces deux grandes figures : chefs de guerre, hommes d'État, mais aussi écrivains. Une plongée dans les archives de Winston Churchill et de Charles de Gaulle, à travers une série en quatre épisodes de "La Compagnie des auteurs".

Dans le cadre de l'opération Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, chaque présentation d'émission sera suivie d'une précision sur le niveau scolaire auquel elle peut faire écho. Que cela n'empêche pas les plus curieux d'y jeter une oreille...

Mémoires de guerre

Les Mémoires de guerre de Charles de Gaulle, comprennent trois tomes, chacun correspondant à une étape précise de la Seconde Guerre mondiale : L'Appel,1940-1942, écrit en 1954 ; L'Unité, 1942-1944, écrit en 1956 ; Le Salut,1944-1946, écrit en 1959.

De Gaulle, l’amour et la solitude des livres... Le militaire était aussi bibliophile. L’homme d’action aimait à se perdre dans les livres, retrouver une certaine solitude, son "amie" de longue date. Ses lectures assidues de poésie, de romans classiques et contemporains le nourrissaient. Parmi ses auteurs favoris : Corneille, Romain Gary, Le Clezio ou encore François Mauriac.

The Second World War de Winston Churchill, comprend six volumes, écrits de 1948 à 1954.

Churchill, quant à lui, embrasse très tôt une carrière militaire et combat au sein de l'Empire britannique. Mais le Premier Ministre britannique est arrivé en politique par la littérature. Lorsque le Sunday Times lui décerne son prix littéraire annuel en novembre 1949, Churchill s'exclame avec humour et fierté : "_Quand j'avais vingt-cinq ans, j'avais déjà écrit autant de livres que Moïse." _C'est exact : son Pentateuque à lui comprend quatre recueils de souvenirs militaires et un roman, auxquels viendra s'ajouter un récit de voyage. Son oeuvre dense est récompensée par le prestigieux prix Nobel de littérature qu'il reçoit en 1953.

Au programme du cours de Français au lycée.

