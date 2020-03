Littérature : Rabelais, Cervantès, Shakespeare, 3 auteurs-mondes

A partir du XVIe siècle, un grand nombre d'érudits partage la conviction qu'un changement essentiel est en train de faire passer l'Europe de "l’ombre médiévale" à la lumière de ce qui allait devenir la Renaissance. Pour ces penseurs que l'on dit "humanistes", la foi en l’homme cultivé est totale. L’essor de l’imprimerie et des institutions scolaires vient nourrir cette espérance en un épanouissement de l’homme grâce à la culture. L’heure est au renouveau, à l’élévation de l’homme par lui-même, à un vaste mouvement de réforme. En France, en Castille et en Angleterre, Rabelais, Cervantès et Shakespeare sont les figures de proue dans le champ de la littérature de ce moment exceptionnel qu'a été la Renaissance. Gargantua, Don Quichotte ou encore Hamlet, les héros nés de leur imagination, ont en commun une ampleur romanesque, un certain sens de l'excès et de la démesure, pour la première fois sans doute dans l'histoire des personnages de la littérature européenne.

Dans le cadre de l'opération Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, chaque présentation d'émission sera suivie d'une précision sur le niveau scolaire auquel elle peut faire écho. Que cela n'empêche pas les plus curieux d'y jeter une oreille...

François Rabelais (1494-1553)

Né en 1494 (ou en 1483 selon les sources), chrétien et libre penseur, bon vivant, successivement moine et médecin, écrivain et érudit, dialoguant avec les Anciens mais aussi avec les œuvres des Modernes, Rabelais est cette figure complexe qui, de Pantagruel à Gargantua, reste une énigme.

Entre pensée humaniste et culture populaire, paillarde, maniant la parodie et la satire, créateur d'un monde exceptionnellement dense, figure aux mille et un visages autant qu'aux pseudonymes fameux, François Rabelais est plus qu'un livre et plus qu'un auteur.

Géants, festins, pets, outrance, hyperboles organiques, et déchaînement de fluides : comment François Rabelais, confrère humaniste d’Erasme, a-t-il pu produire une œuvre dont la démesure à la fois matérialiste et sensuelle est encore capable de susciter notre rire ?

Au programme des classes de Seconde et de Première

Miguel de Cervantès (1547-1616)

Don Quichotte a été publié entre 1605 et 1615 et est aujourd'hui considéré comme le premier roman moderne. "Tout le monde est Don Quichotte, tout le monde a un certain nombre de rêves dont il s'occupe" chantait Jacques Brel. Des siècles plus tôt, Gustave Flaubert, avouait, quant à lui, connaître par cœur le Don Quichotte de Cervantès, et cela, avant même d'avoir su lire. C'est dire l'incroyable popularité de ce personnage qui ne s'est jamais démentie, même 400 ans après sa publication.

Pourquoi qualifie-t-on Don Quichotte de "premier roman moderne" ? Cette émission revient sur l'étonnante postérité de l’œuvre-phare de Cervantès et sur les enjeux que pose sa transmission au travers des siècles. Comment en effet traduire une œuvre du XVIe siècle sans dénaturer sa langue initiale ?

L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche de Miguel de Cervantès (15 épisodes de 24 min)

Qui ne connaît pas l'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche ? Si le personnage est célèbre, il l'est comme on connaît souvent un mythe, sans que nous sachions très bien ce qui le constitue, répétant au hasard des lieux communs à son sujet. Ce feuilleton permet d'écouter l'oeuvre dans son intégralité.

La mort de Don Quichotte, une conférence de Jocelyne Aubé-Bourligueux (70 min)

Don Quichotte est l'un des héros les plus emblématiques de la littérature. Après lui avoir fait vivre de multiples aventures, Cervantès réalise une véritable prouesse de l'écriture lorsqu'il met en scène la mort de son héros. Un final étonnant qui assurera pour l'éternité le succès universel de l'œuvre et qu'analyse dans cette conférence Jocelyne Aubé-Bourligueux, professeure émérite de littérature espagnole de l'Université de Nantes.

Au programme des classes de Première

William Shakespeare (1564-1616)

Sa vie, son oeuvre (4 x 58 min)

De la vie du dramaturge britannique nous ne connaissons en fait que quelques bribes. Malgré d'importantes périodes pendant lesquelles les historiens ne retrouvent plus sa trace, cette émission tente, en compagnie de deux spécialistes de son oeuvre, de retracer le parcours biographique de William Shakespeare.

Cette mise en scène de Hamlet est signée par Serge Reggiani, qui interprète également le rôle titre. Enregistrée au Festival d'art dramatique d'Angers dans l'enceinte du château du roi René, cette captation a été diffusée pour la première fois à la radio en 1954.

_Au programme des classes de Premièr_e