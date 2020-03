Littérature : une sélection de nouvelles d'écrivains américains pour frémir

Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft, Henry James, Ray Bradbury, une sélection de nouvelles de ces grands auteurs américains du XIXe et XXe siècles, où le fantastique, l'anticipation, l'inquiétant et l'étrange vont vous ravir...

L'Ange du bizarre d'Edgar Allan Poe, Chuchotements dans la nuit de H. P. Lovecraft, Le tour d'écrou d'Henry James, L’Assassin de Ray Bradbury, plongez dans ces grands classiques de la littérature américaine du XIXe et XXe siècles. Frissons garantis.

Dans le cadre de l'opération Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, chaque présentation d'émission sera suivie d'une précision sur le niveau scolaire auquel elle peut faire écho. Que cela n'empêche pas les plus curieux d'y jeter une oreille...

1 . L'Ange du bizarre d'Edgar Allan Poe (32 min)

L'Ange du Bizarre est l'un des textes les plus étranges d'Edgar Poe, placé sous le signe de l'absurde et de l'inquiétant.

Au programme des classes de quatrième, troisième et seconde.

2 . L'Île de la fée d'Edgar Allan Poe (15 min)

La contemplation des paysages est la plus belle activité artistique de l'homme, surtout si autour d'une petite île apparaît une fée qui symbolise le passage du jour à la nuit, et le vieillissement inéluctable.

Au programme des classes de quatrième, troisième et seconde.

3. Chuchotements dans la nuit de H. P. Lovecraft (57 min)

Une inondation vient de ravager les zones les plus reculées du sauvage Vermont. On a aperçu d'étranges choses roses dériver au fil des eaux. Tenant du pur rationalisme, Wilmarth, un jeune professeur de littérature, commence une correspondance avec Akeley, propriétaire d'une ferme isolée, lequel lui fait parvenir d'étranges mais irrécusables photographies, et un enregistrement sur cylindre...

Au programme des classes de quatrième, troisième et seconde.

4 . Le tour d'écrou d'Henry James (1 h 04 min)

En Angleterre, à la fin du XIXe siècle, une jeune gouvernante est chargée de l’éducation d’un petit garçon et d’une petite fille dans une grande maison isolée. Elle y voit paraître des spectres de deux anciens domestiques, et se persuade qu’ils veulent s’emparer des enfants, qu’elle s’efforce alors d’arracher à cette emprise maléfique. L’issue en sera tragique.

Au programme des classes de seconde et première.

5. L'image dans le tapis de Henry James (54 min)

L'Image dans le tapis est une nouvelle qui raconte l'histoire d'un écrivain ne vivant que pour voir si son secret sera découvert... face à lui la recherche fiévreuse de ceux qui veulent savoir...

Au programme des classes de seconde et première.

6. Un coup de tonnerre et L’Assassin de Ray Bradbury (57 min)

Un Coup de tonnerre : En 2055, l’agence Chronosafari organise des safaris dans le passé. Eckels s’est inscrit pour une chasse au Tyrannosaurus rex. Quatre autres personnes font partie du voyage. Ensemble, ils utilisent une Machine à voyager dans le Temps pour remonter 60 millions d'années en arrière.

L'Assassin : Pour fuir un monde submergé par la communication et saturé par le bruit, musiques, sonneries, alarmes, publicités… un homme a entrepris d’assassiner tous ces objets du quotidien qui ont fait de son existence un enfer.

Au programme des classes de troisième, seconde et première.

7. Ylla et La corne de brume de Ray Bradbury (58 min)

Ylla : Yll K. et Ylla K. habitent une maison toute en colonnes de cristal sur la planète Mars, au bord d’une mer vide. Ils ne sont pas vieux. Ils ont la peau cuivrée, les yeux pareils à des pièces d’or. Ils vivent ensemble depuis longtemps mais ne sont plus heureux. Un jour, Ylla fait un rêve étrange dans lequel lui est apparu un homme au physique invraisemblable...

La Corne de brume : Une nuit de novembre, tout en haut d’un phare enveloppé de brouillard, au beau milieu des eaux glacées de l’océan, McDunn, le vieux gardien, révèle au narrateur un secret. Chaque année à cette date, un monstre des Profondeurs de la mer répond à l’appel lancinant de la Corne de brume, traversant un million d’années d’eau et de brouillard.

Au programme des classes de troisième, seconde et première.