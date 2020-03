Littérature : une sélection de roman et nouvelles pour partir à l'aventure

Joseph Conrad, Alexandre Dumas, une sélection de nouvelles et roman de ces grands écrivains pour partir à l'aventure, toutes les aventures, mêmes les plus sombres.

Un avant-poste du progrès et L'officier noir de Joseph Conrad, Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, plongez dans ces grands classiques de la littérature du XIXe et XXe siècles. Dépaysement garanti.

Dans le cadre de l'opération Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, chaque présentation d'émission sera suivie d'une précision sur le niveau scolaire auquel elle peut faire écho. Que cela n'empêche pas les plus curieux d'y jeter une oreille...

1.Un avant-poste du progrès de Joseph Conrad (58 min)

En charge d'un poste commercial, deux colons belges, Kayerts et Carlier, débarquent sur la rive d'un grand fleuve africain. Pour commerce, ils s’entourent de Makola, un Sierra-léonais qui leur sert d’intermédiaire. Le prochain ravitaillement doit normalement arriver dans six mois mais à mesure que le temps passe, Makola se rend de plus en plus indispensable, les hiérarchies se brouillent et la tension grandit jusqu’à rendre la jungle étouffante...

Au programme des classes de Seconde et Première.

2. L'officier noir de Joseph Conrad (57 min)

A bord du Saphir, navire britannique à destination de Calcutta, le capitaine Johns, homme désagréable et geignard, s’affronte à son second, Bunter, qui fascine l’équipage par son allure, son regard perçant et son étonnante chevelure noire. Alors que le capitaine est obsédé par les fantômes et le spiritisme, son second ne dissimule pas un scepticisme qui lui confère le respect de tout l’équipage. Pourtant, à mesure qu’avance la traversée, le narrateur multiplie les allusions à l’étrange secret de celui que tout le monde appelle "l’officier noir". Un secret avec lequel il s’est engagé sur le navire et que, pour le moment, tout le monde ignore…

Au programme des classes de Seconde et Première.

3. Pour des dollars d'après Joseph Conrad (1 h)

Pour des dollars, une fiction d'après la nouvelle de Joseph Conrad intitulée À cause des dollars. En se promenant sur le port de Singapour avec son ami Hollis, le narrateur croise le "pauvre" Davidson, capitaine du vapeur Sissie, un homme bon mais au sourire triste. Au restaurant chinois, Hollis lui raconte comment le bon Davidson a perdu son sourire d'avant à cause d'anciens dollars retirés de la circulation...

Au programme des classes de Seconde et Première.

4. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas (3h04)

En 1814, l’empereur Napoléon est exilé et Louis XVIII s’installe sur le trône de France. À Marseille, Edmond Dantès, un jeune marin à l’avenir prometteur, est emprisonné à tort au Château d’If comme dissident bonapartiste, victime de l’ambition et de la jalousie de ses compagnons. Quatorze ans plus tard, l’arrivée d’un riche et mystérieux italien à Paris fait jaser la noblesse française... mais derrière le nom du comte de Monte Cristo se cache un homme en quête de vengeance...

Au programme des classes de Quatrième, Troisième et Seconde.