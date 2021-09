Livre en langue française : pour un auteur francophone, "atteindre le marché en France est très difficile"

Cette semaine se tiennent les états généraux du livre en langue française à Tunis, jeudi et vendredi. Un marché quasi-exclusivement développé en France et dans les pays européens, à 95%. Les derniers 5% concernent le "reste du monde", en majorité des pays du Sud, où la population francophone est pourtant importante. Une inégalité de répartition qui s’explique notamment par les difficultés de diffusion du livre en français - en dehors du territoire français - et par son prix, conséquent dans de nombreux pays. Et atteindre le marché de la France pour un auteur francophone est presque impossible. Les états généraux doivent permettre de présenter une série de solutions face à ces problématiques. Sylvie Marcé en est la commissaire générale.

Pourquoi ces états généraux ?

Ces états généraux répondent à une volonté de résoudre des difficultés liées à la circulation du livre en langue française dans le monde et celle des auteurs. Ainsi que la volonté de porter la connaissance de cette diversité intellectuelle, littéraire dans le monde. Le premier constat est d’abord le poids, en termes de représentation générale, de ce marché du livre en langue française dans le monde, de cet espace éditorial. C'est un marché très fortement concentré sur l'édition française. À elle seule, la France pèse 85% des revenus générés par le livre en langue française dans le monde. Si l’on ajoute les pays du Nord, européens ou d’Amérique du Nord, cette part est de 95%. Pour l'ensemble des autres pays de la francophonie, il reste donc 5% de revenus qui correspondent à leur publication. C'est donc un marché très déséquilibré, surtout quand on voit la répartition de la population francophone dans le monde.

Le deuxième constat est que le prix du livre le rend très inaccessible dans beaucoup de pays. Le travail réalisé par le Bureau international de l'édition française nous a permis de mesurer quel était le prix moyen des livres dans ces différents pays, de le comparer aux revenus du PIB en parité de pouvoir d'achat et donc de pouvoir estimer quelle était la part du prix d'un livre par rapport au pouvoir d'achat mensuel des familles. Et c’est assez frappant. En France, un livre pèse 0,34% de notre pouvoir d'achat moyen mensuel. Dans les pays d'Afrique, si le livre est produit localement, il pèse déjà 4,1% du pouvoir d'achat, ce qui veut dire déjà 12 fois plus. Et pour un livre importé, c'est 9,1% du pouvoir d'achat, ce qui veut dire près de 30 fois le prix du livre pour nous. On ne peut pas développer l'accès aux livres, à la lecture, si on ne traite pas de cette problématique de son prix.

L’objectif donc de mettre en place des solutions pour ces différents problèmes soulevés ?

Nous avons profité de ces trois années pour partager les constats et faire travailler l'ensemble des acteurs à l'élaboration de propositions pour une nouvelle dynamique du livre en langue française. À partir d’entretiens, d’ateliers professionnels réalisés avec près de 1 000 acteurs dans le monde, nous avons rédigé un cahier de 50 propositions. Ce sont déjà les politiques publiques, à différentes échelles : collectivités territoriales, État, francophonie.

Il y a aussi les relations entre les différents acteurs entre eux : la coopération, les partenariats, ainsi que leur structuration et leur professionnalisation. Puis il y a les opportunités que permet le numérique, en termes de supports de lecture, de diffusion des œuvres, mais aussi en termes de production de livres. Les transformations actuelles du monde de l'impression permettent aujourd'hui des tirages beaucoup plus courts, parfois à l'unité dans les lieux de vente directement et cela amène progressivement cette industrie du livre à passer d'une industrie de stock à une industrie de flux. La question est donc de savoir comment on accompagne, notamment les pays du Sud ou les pays en voie de structuration de ce marché du livre, pour bénéficier de ces opportunités du numérique et qu'ils puissent être dans le livre du XXIe siècle directement et développer leur potentiel.

Quelles sont les principales propositions ?

Il y a de nombreuses propositions de fédérations des acteurs pour faire en sorte qu'un certain nombre de sujets soient abordés de façon collective, avec par exemple, des associations d'éditeurs pour partager des initiatives. En termes de politique publique, l’idée serait notamment d’associer l'éducation et la culture, afin de lier l'accès aux livres très tôt et de travailler à faire rentrer le livre comme un objet usuel et en même temps, qui fait rêver les jeunes.

Des questions beaucoup plus techniques relèvent du partage des standards pour que la diffusion soit facilitée d'un endroit à l'autre du monde. Il y a des propositions afin de transformer l'export, c'est-à-dire comment trouver des alternatives à ce transport de livres d'un point A à un point B, parfois au prix de milliers de kilomètres, avec plusieurs mois de délai pour passer en bateau d'un endroit à un autre. Cela pourrait passer par la cession de droits, des pôles d'impression localisés dans un certain nombre de pays pour réduire la distance à parcourir pour le livre fabriqué.

Il est également question de rassembler les aides et soutiens, pour mieux identifier les leviers et les rendre plus efficaces. La France a un rôle particulier à jouer car elle est leader de ce marché, elle est très structurée, avec une grande expérience.

Lorsque vous évoquez le livre en langue française, s’agit-il de tous types de livres ou de certains genres en particulier ?

Pour ces états généraux, nous sommes intéressés à l'ensemble des domaines éditoriaux : le livre de littérature, les essais, les romans, les livres scolaires, les livres de jeunesse, les bandes dessinées, les romans graphiques. C’est toute cette panoplie des ouvrages qui structure un secteur. C'est aussi d'avoir une offre la plus la plus large possible, sur tous supports : supports papier, supports numériques, livre audio. Évidemment, c’est un champ très vaste.

On a vu les différents problèmes qui touchent aujourd’hui le livre en langue française. Comment se porte-t-il ?

En France, en dépit de cette période de pandémie, le livre a tenu. Dans beaucoup d’autres pays, comme la Tunisie par exemple, la situation est très difficile. Les soutiens n’ont pas été aussi importants pour la filière qu’en France. Beaucoup d’acteurs ont donc vraiment souffert. Toutefois, des aides ont été mis en place pour certains, comme les librairies francophones, par le Centre national du livre, dans l’objectif de "limiter les dégâts". Cette crise a renforcé les besoins de partenariats, de solidarité, de construction, d’écosystème viable pour les uns et les autres. Toutes les hypothèses d’une étude prospective du marché du livre en 2030 et 2050, montrent que le niveau de 2019 ne sera pas retrouvé avant 2022. Cela signifie qu’il va d’abord y avoir une chute, puis un rebond qui permettra de repartir.

Où se situe le livre en langue française par rapport au livre en langue anglaise ou espagnole, par exemple ?

On estime aujourd’hui à un peu moins de 5% la part du livre en langue française dans le monde. C’est faible et cela confirme qu’au vu de la population francophone, ce marché pourrait se développer et augmenter sa part dans l’espace éditorial mondial.

Vous l’avez évoqué précédemment, la diffusion du livre en français n’est pas simple, de la France vers les pays francophones. Mais la diffusion d’un livre d’un auteur francophone de l’étranger vers la France est quasiment impossible.

Absolument. Pénétrer le marché français est l’une des difficultés majeures. C’est un marché extrêmement structuré, très fécond et très dense. Évidemment, les éditeurs des pays francophones souhaitent atteindre le marché en France pour se développer, c’est un enjeu pour beaucoup. Certaines initiatives existent et sont fructueuses, généralement soutenues par des initiatives de politiques publiques, d’où leur importance. C’est aussi pour cela que la structuration des acteurs entre eux est nécessaire. Lorsqu’ils parviennent à travailler ensemble, à se structurer, cela permet de développer des initiatives qui permettent de porter collectivement des œuvres ou des auteurs d’un pays vers u autre, soit par de la sur-diffusion en librairie, soit par la présence dans des salons internationaux. Si chaque acteur dans son coin essaie d’atteindre le marché français, il y a des chances pour qu’il s’épuise avant d’y arriver. C’est aussi une question de structuration du marché français. Pour être présent en France, il faut passer par un diffuseur et la connaissance de ces mécanismes peut se partager. Cela fait partie des propositions, d’essayer de mieux identifier les mécanismes qui permettent aux œuvres d’être diffusées.

Le livre en français est essentiellement diffusé et lu en France et dans les pays européens ou d’Amérique du Nord. Il est en revanche sous-représenté dans les pays du Sud, notamment africains, où la population francophone est pourtant importante. Cela veut-il dire qu’on n’y lit pas ou qu’on lit dans d’autres langues ?

Toutes les situations existent puisqu’en dehors de la France, il n'y a quasiment pas d'autres pays dans lesquels la langue française est la seule langue. Donc, évidemment, le livre en langue française s'entend par nature dans un environnement multilingue. C'est extrêmement important parce que l'édition a un rôle essentiel à jouer de pont entre les langues, c'est un véhicule de la langue française et un véhicule puissant. Dans ces pays, l'industrie du livre doit s'entendre comme une industrie du livre multilingue. Il faut donc penser le développement du livre en langue française au travers du développement du livre en général.

L’un des enjeux est de savoir comment stimuler la jeunesse, comment le livre peut rentrer dans l'univers des jeunes. Cela ne peut que passer par l'accoutumance à des livres dans la langue maternelle des enfants. Le livre doit devenir un objet du quotidien pour les enfants dans leur langue nationale ou dans leur langue locale. Le développement de livres en langue française passera donc nécessairement par un développement du livre dans les langues véhiculées dans les différents pays.

À RÉÉCOUTER Réécouter En Côte d'Ivoire, donner le goût de la lecture à tous écouter ( 4 min) 4 min Le Reportage de la Rédaction En Côte d'Ivoire, donner le goût de la lecture à tous

Le numérique peut-il aider à la diffusion du livre en français ?

Oui, bien entendu. Le numérique est l’un des vecteurs importants de l'évolution du livre. Je pense que tout ne se réduit pas au numérique, mais il a son rôle à jouer. On le voit dans beaucoup de pays d'Afrique où, effectivement, les jeunes sont équipés de smartphones et les réseaux numériques se développent, même si, évidemment, ils sont beaucoup plus développés dans les grandes villes que dans des petits villages ou à la campagne. Il serait toutefois illusoire et sans doute inefficace de penser que c'est la seule réponse. Le support numérique en est une, mais les impressions numériques à court tirage en sont une autre, ou encore les partenariats éditoriaux. Le livre audio est aussi un secteur qui se développe beaucoup et qui peut, dans des sociétés de tradition orale, être une sorte de support de livres.