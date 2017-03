Livre Paris 2017 : quatre écrivains marocains parlent de leur pays

Driss Chraïbi, briseur de tabou social / En 1992, l'auteur parlait d'un voyage au Maroc après 30 ans d'absence, et restituait les conditions dans lesquelles il avait écrit ses premiers livres.

Abdellah Taia : "Je n'écris pas pour un public précis, pour un public occidental" / Dans ce court entretien de 2006, le jeune écrivain livre ses réflexions intimes sur son homosexualité, sur la vie parisienne, sur le rôle de l'écriture dans sa vie et sur sa relation conflictuelle avec la langue française.

Zakya Daoud redonne vie à Zaynab, reine de Marrakech / En 2008, l'écrivain naturalisée marocaine, était venue parler de son roman "Les Petits enfants de Zaynab", et plus globalement du Maroc, de son évolution, et de celle de la ville de Marrakech, très présente dans son livre.