Louise Labé : fantasme poétique de la Renaissance

Icône de la Renaissance, c’est la plus connue des poétesses françaises. Sulfureuse, sa poésie bouleverse depuis près de 500 ans. Et pourtant aujourd’hui, alors que paraissent ses oeuvres complètes dans la Pléiade, la légende de la courtisane lettrée s'effrite dans une énigme savoureuse.

Louise Labé, icône proto-féministe de la Renaissance ? L'énigme de près de 500 ans resurgit à la faveur de la publication de ses oeuvres complètes dans la Pléiade.

Sonnets sulfureux et modernes

En 1555 à Lyon, paraissent 24 sonnets fascinants, assortis d’une dédicace qui engage les femmes à briller par leur intelligence et non par leur beauté, un traité qui incite les femmes à se battre pour leurs droits. Les poèmes qui suivent, érotiques, libres, sont adorés par les plus illustres poètes du moment. Leurs louanges sont d'ailleurs intégrées au recueil.

Baise m’encor, rebaise-moi et baise ;

Donne m’en un de tes plus savoureux,

Donne m’en un de tes plus amoureux :

Je t’en rendrai quatre plus chauds que braise.

Louise Labé Sonnet, 1555

Mireille Huchon est professeure de littérature, spécialiste du XVIe siècle. Elle a publié en 2006 un essai consacré à Louise Labé, Une créature de papier (Droz), qui fit grand bruit, car il remettait en question l'existence même de la personne derrière le nom de plume. C'est elle, qui en 2021, coordonne les oeuvres complètes de Louise Labé publiées dans la Pléiade chez Gallimard. Relevant la modernité du texte, sa simplicité, sa compréhension immédiate à la lecture, elle en soulève aussi les nombreuses références implicites et les effets de double sens, souvent sulfureux. "On se rend compte qu’il y a un certain nombre de pièces très obscènes sous la plume de Louise Labé, de jeux sexuels, évidents pour qui arrive à les décrypter."

Aux sonnets et à leur préface, la publication initiale de 1555 est complétée par des élégies et un "Débat de Folie et d'Amour", tous signés du nom de Louise Labé.

Dans ces poèmes d’une fulgurante modernité, de nombreux lecteurs se retrouvent aujourd'hui. Le romancier Emmanuel Carrère notamment convoque Louise Labé dans son roman Yoga (POL, 2020). Pour l'écrivain, son plus célèbre sonnet, Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie, est "une belle définition de la vie", et, en écho à sa propre expérience de la dépression, "une belle illustration du trouble bipolaire, ces variations extrêmes."

Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie ;

J’ai chaud extrême en endurant froidure :

La vie m’est et trop molle et trop dure.

J’ai grands ennuis entremêlés de joie.

Louise Labé, Sonnet, 1555

Une belle cordière ?

D’emblée au XVIe siècle, ce recueil est associé à une célèbre courtisane lyonnaise : Loyse Labbé, dite "la belle Cordière". Des preuves de son existences sont avérées ; différents documents administratifs en attestent. Fille de cordiers illettrés, formée au couvent, elle se prostitue quand son mari, plus âgé d'elle d'une quinzaine d'années, meurt.

De nombreux témoins de l'époque racontent la vie tumultueuse de cette Loyse Labbé, faisant état d'affaires d'empoisonnements, de romances diverses. Parmi eux sans doute aussi des calomnieux qui n’ont pas supporté cette femme libre. On a même retrouvé la trace de son testament signé en 1565. Elle est enterrée un an plus tard, dans la force de l'âge. Lyon sombre alors dans le chaos des guerres de religion, de la peste.

Défense et illustration de la langue française

Plus tard, les récits de sa vie romanesque se diffusent. On lui invente des aventures à partir des projections sentimentales de ses poèmes. Les Lumières la redécouvrent. La modernité féministe la revendique. Comparée à la poétesse grecque Sappho, Louise Labé entre au panthéon de la poésie française. Mais en 2006, avec la parution de l'ouvrage de Mireille Huchon, des indices fissurent la légende dorée, jusqu’à faire douter de son identité. Mireille Huchon : "L’ouvrage qu’elle fournit suppose qu’elle savait le latin, qu’elle avait une bibliothèque absolument extraordinaire, mais son père ne sait pas signer, il est illettré. Il y a beaucoup de poètes femmes au XVIe siècle, mais qui s’occupent plutôt de morale, de religion. Là nous sommes dans un cas très particulier. L’affaire est très compliquée, très complexe, mais tout à fait passionnante."

Pour plusieurs spécialistes de la littérature et de l'histoire de la Renaissance, Louise Labé ne serait qu'une supercherie, l’invention d’un groupe de poètes lyonnais d’avant-garde dans une décennie miraculeuse du milieu du XVIe siècle. Un nom apposé à une oeuvre qui serait en réalité un jeu oulipien avant l’heure des brillants Maurice Scève, Magny, Baïf… des impertinents, prêts à tout pour dorer le blason d’une poésie française à inventer.

Mireille Huchon : "En Italie, il y avait Dante, Pétrarque, et en France, on essaie au milieu du XVIe siècle, dans une sorte de Défense et illustration de la langue française, de créer une poésie française. Ronsard fait du Pindare. Et on va avec cette femme, créer une Sappho, cette poétesse grecque du VIIe siècle avant Jésus Christ, dont on ne connaît que des fragments actuellement, et qui sont, apparemment aussi, d’une très grande simplicité. Donc c’est une poésie festive, de jeunes gens qui se sont bien amusés aussi."

De cette imposture, on a encore tout à prouver. Mais il nous reste de cette sublime invention poétique quelques uns des plus beaux poèmes français, de toute éternité.

