L'Oulipo en pleine lumière

Littérature. Près de deux mois après avoir été récompensé du prix Goncourt 2020, le roman L’Anomalie d’Hervé le Tellier est toujours numéro 1 des ventes. Une victoire qu’il partage avec sa troupe littéraire, les joyeux lurons de L’Oulipo.

L'Oulipo

Ce mouvement littéraire est né en 1960 autour de deux troubadours, Raymond Queneau et François le Lionnais. Queneau, le premier, était un incorrigible frivole ; ex-surréaliste repenti, affligé par l’esprit de sérieux de ses anciens amis stalinoïdiens, il en devient pataphysicien, "scientifique des solutions imaginaires". Avec le second, François le Lionnais, celui qu’ils nommeront le Fraisident Pondateur, ils réunissent une poignée d’artistes-blagueurs et fondent leur propre compagnie, L’Oulipo.

Jeu des formes, exercices de styles, anagrammes, imposition de rimes, lipogrammes (interdiction de recourir à une lettre) : les oulipiens s’inventent “cent mille milliards” d’obstacles et doivent les surmonter en beauté. C’est parfois illisible ; ça ne vend pas toujours ; c’est zutique sans Rimbaud. Sauf quand c'est George Pérec, verbicruciste de haut vol, qui rejoint la compagnie en 1967 et fera du lipogramme un livre génial, La Disparition, écrit sans la lettre E. Les mouvements littéraires ont toujours eu la prétention de chercher le Vrai, le Beau, la colline du Parnasse, la pure Poétique. Mais Queneau et ses amis s’en fichent, avec talent. Eux sont là pour décoincer la littérature, encanailler la précieuse, transformer l’amante hautaine en copine de marelle. L’oulipien n’est pas un héros, c’est un rat ; un « rat qui construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir ».

Le problème de l’Oulipo, c’est qu’ils ne vendaient pas beaucoup ! Peu de gens arrivaient à lire leurs petits exercices littéro-nombriliste. Aujourd’hui, avec des centaines de milliers d’exemplaires vendues pour L’Anomalie, l’Oulipo se venge et devient mainstream : le rat est sorti du labyrinthe ; il a bien mérité la pleine lumière.

Familia Grande et Consentement au sommet des ventes en non-fiction

En non-fiction, La familia grande est toujours à la première place des ventes, suivie à la 3e place par Le Consentement de Vanessa Springora qui connaît un second succès en poche, dans le contexte de libération de la parole sur l’inceste ou la pédophilie. Un nouvel arrivant les rejoint au classement, la rock-star des juges d’instructions, Renaud Van Ruymbeke, qui publie ses “Mémoires d’un juge trop indépendant”. Depuis sa retraite rennaise, l’ex juge revient sur Karachi, sur Clearstream, sur 40 ans de scandales politico-financiers. Bonne retraite, monsieur le juge.

Annus mirabilis pour Netflix

Alors que les cinémas sont toujours fermés, Netflix a publié ce mardi 19 janvier (avec un brin d’insolence) ses chiffres de 2020. Et évidemment, c’est dantesque. 2020, l'année miraculeuse du streaming, Netflix revendique plus de 200 millions d’abonnées avec 37 millions de nouveaux abonnés... rien que cette année.

Début d'année miraculeuse pour Oliva Rodrigo

2021 commence très très bien pour une jeune américaine de 17 ans, Oliva Rodrigo. Si vous ne la connaissez pas encore, c’est normal ; elle n'avait encore rien fait. Mais adoubée par Taylor Swift, Oliva Rodrigo arrive avec son premier single Drivers License directement à la première du Hot 100 du Billboard et à la première place du classement mondial sur Spotify. “It’s crazy”, a déclaré Oliva Rodrigo, elle-même étonnée par son succès alors qu’elle était encore à l’école et, peut-être qu’elle allait tout juste passer son permis de conduire. Ca ne fait pas une carrière, ni même un bon disque, mais en terme de records c’est pas mal du tout.

