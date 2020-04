Marcel Proust, un novateur pour l'éternité

"Suis-je un romancier ?" se demande Marcel Proust dans son carnet en 1908. L’écrivain interroge la nature de son œuvre en cours et se demande s'il est en train de donner naissance à un roman ou à une étude philosophique. Sans doute les deux à la fois. Une plongée dans l'œuvre totale, magistrale, et la vie de Marcel Proust, loin de l'idée que l'on s'en fait habituellement, à travers une série en quatre épisodes de "La Compagnie des auteurs".

Dissocier Proust de son œuvre, est-ce possible ? Peut-on raconter la vie de l'auteur sans utiliser les souvenirs qu'il aurait partagés dans La Recherche ? La question se pose alors de savoir ce que l'on retrouve de cette vie dans l'œuvre de Marcel Proust. Peut-on parler d'autofiction avec La Recherche ?

Les vrais livres doivent être les enfants non du grand jour et de la causerie, mais de l’obscurité et du silence. Marcel Proust