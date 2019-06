Margaret Atwood : des forêts canadiennes à la renommée internationale

Née en 1939, Margaret Atwood passe son enfance dans les forêts canadiennes, elle accompagne régulièrement son père entomologiste lors de ses recherches en pleine nature et n’est vraiment scolarisée qu’à partir de ses 11 ans.

Nous vivions en pleine forêt. Ce n’était ni un village, ni une ville. Pas de télévision, naturellement, c’était les années 1940, pas de radio, pas de librairie, pas de bibliothèque, pas d’école, pas de gens. Mais on avait beaucoup de livres et j’ai commencé à lire à l’âge de 4 ans parce qu’il n’y avait rien à faire quand il pleuvait.

Margaret Atwood

Cette enfance proche de la nature est à la source de romans autobiographiques qui critiquent notre société de consommation. À 16 ans, Margaret Atwood décide de devenir écrivaine. Elle étudie la littérature et de grands écrivains de science-fiction comme H.G. Wells ou Jules Verne.

Ses premières nouvelles explorent les questions d’identité et la construction sociale des genres, et c'est en passant du Canada aux États-Unis, "un pays dominé par des hommes", qu’elle s’est rendu compte des différences entre hommes et femmes.

La parole aux femmes

Ses œuvres sont peuplées de narratrices qui remettent en cause la domination masculine. Dans son premier roman, La Femme comestible (1969), une satire sociale de l’Amérique du Nord, l’héroïne arrête de s’alimenter à peine fiancée. Dans Captive (1996), une jeune servante est accusée du meurtre de son patron. Mais c’est surtout dans La Servante écarlate (1985) que la domination masculine atteint son paroxysme.

À la fois terrifiante et crédible, cette dystopie dépeint une Amérique dictatoriale dans laquelle une partie des femmes réduites en esclavage n’ont qu’une fonction procréatrice et sont violées mensuellement par leurs maîtres. Margaret Atwood écrit ce roman à Berlin en 1984 :

Le mur était tout autour de nous [...]. Je me souviens que j'étais moi-même obligée de faire attention à ce que je disais, de peur de mettre quelqu'un en danger par inadvertance. Tout cela s'est retrouvé dans mon livre.

Pour écrire ce roman, Margaret Atwood se fixe une règle : ne rien inventer mais "radicaliser des faits existants" et s’inspirer d’exemples historiques.

On me demande souvent : “combien de temps avez-vous mis pour écrire La Servante écarlate ?” On pourrait croire seulement un an mais la vraie réponse est 4 000 ans, parce que c’est l’histoire des femmes que j’ai dépeint.

Le résultat est une puissante critique sociale reflétant les dangers des groupes fondamentalistes américains et du fanatisme religieux.

Des romans visionnaires

Jusque dans les manifestations anti-Trump, elle devient une figure de proue du mouvement féministe presque malgré elle. Quand on lui demande si elle se considère comme féministe, elle répond : "qu’est-ce que ça veut dire ? Si être féministe ça veut dire que les femmes sont des êtres humains, alors oui je suis féministe. Si ce mot veut dire que les femmes sont des anges, une sorte de perfection, non, nous savons tous que ce n’est pas vrai."

Elle a obtenu une trentaine de prix littéraires et a publié des dizaines de romans, recueils de poésie, recueils de nouvelles, livres pour enfants, critiques littéraires. Considérée comme une des plus grandes autrices canadiennes, l’adaptation de La Servante écarlate en série télévisée lui a récemment offert un succès mondial. D’autres de ses romans ont été adaptés comme Captive par Netflix ou vont l’être comme la trilogie dystopique MaddAddam. Son œuvre est perçue comme visionnaire.