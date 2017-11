Marguerite Duras : "S'il y avait Dieu, on ne serait pas alcoolos"

Au micro de Laure Adler, dans les "Nuits magnétiques" en 1987, Marguerite Duras se confie sur son rapport aux hommes et aux enfants. Elle pense que que tous les deux "ont des principes" pendant que la mère "est corvéable à merci, c'est un principe de toute l'enfance".

Marguerite Duras parle de sa mère qui ne lisait pas : "Je me demande ce qui lui est arrivé dans la vie, la mienne, pour qu'elle lise aussi peu. Qu'est-ce qui peut faire ça ?"

Puis l'écrivaine évoque la boisson et les médicaments : "J'étais complètement à l'envers du reste du monde." Elle affirme que "c'est lié à Dieu... ça pallie un manque essentiel, qui n'est pas un manque de compagnie du tout, qui est un manque d'ordre essentiel."

Marguerite Duras livre ensuite son avis sur la période actuelle.

La France vit dans une période électorale continue. Le gouvernement actuel est en proie à une épouvante sans nom et il fait des gaffes. C'est complètement sinistre, tout ce qu'ils peuvent raconter non seulement est déplacé... mais l'argument profond n'existe pas. Quelques fois il manque des verbes dans ce qu'ils disent, ils ne s'en aperçoivent même pas... ça ne veut plus rien dire du tout. [Elle rit] Au fond, oui , on peut rire finalement, c'est assez comique.