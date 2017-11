Marguerite Duras : "A 12 ans j'ai vu l'injustice, et puis à 16 ans je l'ai jugée"

Dans cet entretien de 1967, "Au cours de ces instants", Marguerite Duras revient sur son enfance indochinoise endeuillée par la mort de son père quand elle avait 6 ans et raconte sa famille ruinée quelques années après. Elle a connu la honte "d'être pauvre chez les Blancs".

Dehors c'est le danger, l'extérieur est dangereux, le soleil est dangereux. Surtout les Européens, on vit à l'ombre, on vit derrière des épaisseurs de stores ou de rideaux pour se protéger de la chaleur. C'est une dimension que je ne retrouverai pas ici, jamais, en aucun cas. [Une dimension] d'envahissement... d'envahissement de l'être.

J'ai vécu entre 8 ans et 16 ans, des années qui comptent, dans les rizières et la plaine des oiseaux. Je suis née là, alors la chaleur... je n'ai su que tard que j'avais vécu dans la chaleur. Il n'y avait pas de saison et pour moi l'Europe c'était la neige, j'attendais la neige. Quand je suis arrivée à Paris j'avais 17 ans, je n'avais jamais mis une paire de bas, ni de chaussettes.

Marguerite Duras assène sans s'étendre que "les aventures de la misère sont nombreuses". Dès l'âge de 12 ans elle écrivait des poèmes, notamment sur l'hiver, qu'elle n'avait jamais vu. Puis elle passe rapidement sur la période la guerre et son engagement au PCF. Devenue écrivaine à temps plein à 38 ans, sur son style elle dit, "je cherchais à être claire".

Marguerite Duras évoque le souvenir poignant de son voyage en Inde, à Calcutta, comment elle a voulu à tout prix "éviter l'exotisme" dans son roman Le Vice-Consul . "Je ne peux pas supporter qu'on en parle avec complaisance" confie-t-elle.

Je me suis arrêtée à Calcutta une fois. C'était très luxueux. Le quartier Blanc était plus isolé, ça m'a terriblement frappée. Les grands barrages existaient, c'était contre les requins j'en ai fait des barrages contre la mendicité, c'était pareil. Vous aviez le quartier anglais qui était vraiment comme une île dans la tempête, le long des cours de tennis il y avait de la lèpre... l'étanchéité était parfaite. C'est inoubliable vous savez quand on l'a vu une fois. Mais je crois que les gens n'ont rien vu pendant des siècles et des siècles. L'injustice était tellement coutumière, tellement là tout le temps, tout le temps... Ça fait vraiment partie de la structure de l'individu.