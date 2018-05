Il y a les bonnes histoires et les mauvaises histoires, celles que l’on raconte et qui ne fonctionnent pas. J’ai voulu en savoir plus sur les mauvaises histoires en compagnie d’un professionnel du genre, Dan Franck, romancier, scénariste, plus d’une centaine d’histoires à son actif, qui publie Scénario aux éditions Grasset, l’histoire d’un scénario transformé en série ratée et justement, Dan Franck a aussi écrit le scénario d’une série, Marseille.

Écouter Écouter 'Marseille', une série ratée ? 'Marseille', une série ratée ?

‘Marseille’ était une série incomplète, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai écrit ce livre, je voulais raconter le ‘Marseille’ tel que moi je l’avais vu. Je voulais raconter la manière dont on crée une histoire, le rapport entre l’imaginaire et la réalité.

Marseille a été très mal reçu en France pour des raisons injustes comme la trouille de la venue de Netflix en France et aussi des raisons objectives, la série était en deçà des espoirs qu’on avait placés en elle.

De toute façon c’est toujours la vision du réalisateur qui l’emporte. Le résultat de ‘Marseille’ c’est quelque chose qui ne correspond pas tellement à ma sensibilité et à mon attente...

Pour qu’une histoire fonctionne il y a la recette à la Dumas : commencer vite, rentrer dans les personnages, terminer par ce qu’on appelle les « cliffhangers » aujourd’hui, une manière d’accrocher le spectateur pour qu’il revienne à l’épisode suivant et que Théophile Gauthier appelait dans les feuilletons de l’époque les « traquenards d’intérêt ». Les règles du feuilleton télévisuel aujourd’hui sont les mêmes qu’au XIXème siècle, mais en vérité, ça ne veut rien dire, je pense qu’il n’y a pas de recette.

"Superfail", à découvrir chaque vendredi

"Superfail" est notre nouveau podcast "natif", né comme podcast et originaire du numérique, sans passer d’abord par l’antenne hertzienne. C’est Guillaume Erner, le producteur des Matins de France Culture, qui se lance sur cette nouvelle "antenne" numérique : chaque vendredi matin, retrouvez une histoire d'échec, de fail, décryptée avec un invité. Un nouveau programme à part entière à écouter à votre rythme, quand vous le désirez. Et qui a pour ambition d'explorer les possibilités offertes par le média, en termes de ton, d'écriture, de durée...Retrouvez l'intégralité des épisodes de Superfail

Pour vous abonner au podcast

Pour Android et autres applications : abonnez-vous avec le fil RSS (sur téléphone Android et autres applications)

Sur iTunes et téléphones Apple : abonnez-vous avec ce lien