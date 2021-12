Mathieu Palain, lauréat du Prix du Roman des Étudiants 2022

Mathieu Palain sera au micro d'Olivia Gesbert dans La Grande Table de France Culture ce lundi 13 décembre à 12h, mais aussi en portrait par Nathalie Crom dans l'édition du 22 décembre de Télérama et à retrouver ultérieurement dans le nouveau podcast du CNL "Son livre".

Les 4 autres nominés de cette édition étaient Nathacha Appanah pour Rien ne t’appartient (éd. Gallimard), Maria Pourchet pour Feu (éd. Fayard), Tanguy Viel pour La Fille qu’on appelle (éd. de Minuit), et Antoine Wauters pour Mahmoud ou la montée des eaux (éd. Verdier).

À propos de Mathieu Palain

Remarqué pour ses talents de portraitiste dans la revue XXI, Mathieu Palain a publié son premier roman, Sale Gosse, à L’Iconoclaste en 2019, qui a été un succès critique et public. Avec Ne t’arrête pas de courir, il affirme son goût pour une littérature du réel, dans la lignée des journalistes écrivains. Journaliste, il est notamment l’auteur de la série sur les violences conjugales Des hommes violents sur France Culture.

À propos de son roman "Ne t'arrête pas de courir"

De chaque côté du parloir de la prison, deux hommes se font face pendant deux ans, tous les mercredis. L’un, Mathieu Palain, est devenu journaliste et écrivain, alors qu’il rêvait d’une carrière de footballeur. L’autre, Toumany Coulibaly, cinquième d’une famille malienne de dix-huit enfants, est à la fois un athlète hors norme et un cambrioleur en série. Quelques heures après avoir décroché un titre de champion de France du 400 mètres, il a passé une cagoule pour s’attaquer à une boutique de téléphonie. Au fil des mois, les deux jeunes trentenaires deviennent amis.

Le Prix du roman des Étudiants

Lancé il y a neuf ans avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et du Centre national du Livre, le Prix du Roman des Étudiants France Culture - Télérama récompense chaque année un roman écrit en langue française. Le jury a réuni plus de 1200 étudiants pour cette édition, venus de toutes filières (littéraires, scientifiques, technique, économiques...) et de tous les horizons, de métropole et des Outre-mer.

Le Prix du Roman des étudiants a la particularité d’organiser et de créer les conditions de la rencontre entre les étudiants et les auteurs sélectionnés. Une cinquantaine cette année, en universités, en librairies et en ligne. Ces moments d’échanges, précieux pour les étudiants comme les auteurs, sont une occasion de dialogue rare avec un artiste vivant autour de sa création et avec des lecteurs critiques et gourmands de littérature contemporaine.

France Culture et Télérama remercient toutes les Universités, les librairies et les bibliothèques universitaires qui ont participé à cette belle édition, portée par le soutien indéfectible des enseignants, des libraires, des bibliothécaires et des responsables culturels. Un grand merci également aux maisons d’édition qui ont fait confiance au Prix en nous autorisant à diffuser les versions numériques des romans auprès des jurés, en plus de recevoir un exemplaire du roman de leur choix, chez eux. Enfin, merci aux auteurs pour leur généreuse présence et aux étudiants pour leur passion et leurs questions.