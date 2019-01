Mathilde Serrell choisit trois ouvrages "punks" pour "1 livre, 1 jour"

Trois livres, pas un de plus. Tel est l'exercice auquel s'est livré Mathilde Serrell, productrice sur France Culture, qui signe notamment chaque matin le Billet culturel. Pour le premier numéro de cette association, Mathilde Serrell a choisi les Manuels d'éducation Punk publiés aux éditions Flammarion :

Visite au musée - Initiation punk à l’Art contemporain.

La sortie en ville - Découvrir le monde tel qu’il est.

L’école à la maison - L’éveil au sens critique.

Après Journal d'Edward, hamster nihiliste, Myriam et Ezra Elia frappent encore, cette fois-ci avec une trilogie inspirée des "Ladybirds Grade Reader", ces petits albums éducatifs qui ont bercé plusieurs générations outre-Manche. La naïveté et l'aspect vintage des illustrations et de la mise en page contrastent délicieusement avec l’humour noir distillé par le texte : des ouvrages inclassables où se croisent l'esprit des Monty Python et les Aventures de Martine dans une version revisitée à la sauce punk.

Retrouvez l'émission en replay sur France.tv

• Crédits : France.tv

Mathilde Serrell présente le Billet culturel dans Les Matins de France Culture depuis 2017. Mathilde a travaillé 10 ans à Radio Nova. Elle y a produit des documentaires gonzo, des émissions de culture mutantes et connectées, mais aussi d’actualité et de politique-fiction. Chroniqueuse à Canal+, elle a porté la musique et les nouvelles cultures sur le plateau du Grand Journal. Elle est aussi l’auteure de Combat (éditions Nova, 2010).