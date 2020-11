Matinale spéciale Goncourt 2020

Avant la proclamation du lauréat, Guillaume Erner reçoit en avant-première les quatre finalistes du Goncourt 2020 pour une matinale spéciale vendredi 27 novembre de 7h à 9h :

· Camille de Toledo, auteur de “Thésée, sa vie nouvelle” (Verdier),

· Maël Renouard, auteur de “L’historiographie du Royaume” (Grasset),

· Djaïli Amadou Amal, auteure de “Les impatientes” (Emmanuelle Collas) et

· Hervé Le Tellier, auteur de “L’anomalie” (Gallimard)

Deux heures en compagnie des écrivains en lice pour se faire sa propre idée !

7h-9h Les matins de France Culture / Guillaume Erner

Le livre sur France Culture

Le livre tient une place essentielle dans la culture française : il est au cœur de la vitalité de France Culture. Source d’inspiration des émissions, les livres et leurs auteurs provoquent les réflexions individuelles et collectives, favorisent la transmission des savoirs, incitent aux débats d’idées et offrent des plongées dans l’imaginaire. France Culture reçoit sur son antenne plus de trente auteurs par semaine, travaille avec de nombreux autres pour produire des textes originaux pour les fictions, rend compte de la vie de l’édition et contribue au développement du goût de la lecture avec notamment le Prix du Roman des étudiants qui rencontre chaque année un succès grandissant, même en période de confinement.