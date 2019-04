Matthieu Garrigou-Lagrange choisit "L'Amant de Lady Chatterley" pour "1 livre, 1 jour"

C'est le roman qu'il recommande ! Dans le cadre de l'émission "1 livre, 1 jour", Matthieu Garrigou-Lagrange, producteur sur France Culture de "La Compagnie des auteurs" (diffusée de 15h à 16h du lundi au jeudi), a choisi L'Amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence, publié au Livre de Poche.

L'intrigue : Épouse frustrée d'un mari infirme, Constance Chatterley vit avec son garde-chasse une passion où le désir physique est indissociable de la complicité spirituelle. Bravant les interdits de leur milieu, les deux amants iront jusqu'au bout de leur défi et donneront naissance à un fils.

Objet de scandale à sa parution en 1928, ce roman est pourtant bien davantage qu'un "classique de l'érotisme" : "J'ai toujours œuvré, écrivit D.H. Lawrence, pour que la sexualité soit vécue de façon authentique et sacrée, et non pas de manière honteuse. Et c'est dans ce roman que je suis allé le plus loin. Il est pour moi beau, tendre et fragile comme ce qui est nu."

L’Amant de Lady Chatterley, de l’écrivain anglais D.H. Lawrence (1885-1930), a connu un succès de scandale qui alimente, encore aujourd’hui, une interprétation partiale de ce grand livre de littérature. On y a simplement lu l’histoire scandaleuse d’une femme d’aristocrate qui entretient une liaison avec le garde-chasse de son mari. Mais si ce roman n’était que cela, il n’intéresserait plus grand monde aujourd’hui, dans une société aux mœurs libérées. Or, il continue d’être passionnant.

Car L’Amant de Lady Chatterley est en réalité un livre sur ce que le culte de la raison, du progrès et de la modernité font aux êtres humains. Il y a en effet une opposition entre la société telle que l’incarne Clifford Chatterley et celle représentée par le personnage de sa femme, Constance. Avec lui, on est du côté de la société policée, tournée vers le succès économique, mais rendue handicapée par les excès technologiques de la Première guerre mondiale (Clifford est en fauteuil roulant après avoir été blessé par un éclat d’obus). Sa femme, au contraire, découvre la sensualité brute au cœur de la forêt, loin des contraintes sociales et de la modernité.

C’est donc un livre qui présente une pensée globale du monde, et non pas une simple romance. Un livre qui, pour cette raison, n’a rien perdu de son tranchant.

Matthieu Garrigou-Lagrange

David Herbert Lawrence, plus connu comme D. H. Lawrence, (1885 1930) est un écrivain britannique. Auteur de nouvelles, romans, poèmes, pièces de théâtre, essais, livres de voyage, traductions et lettres.

Matthieu Garrigou-Lagrange est producteur de "La Compagnie des auteurs" sur France Culture, émission qui traite qui traite des grands auteurs de la littérature mondiale. Il a un temps produit les émissions "Modes de vies, mode d’emploi" et "Une vie, une œuvre", sur France Culture. Il est également l’auteur de "Grandes traversées" d'été et de diverses séries documentaires comme "François Mauriac, vous comprenez" en 2006 ; "Françoise Sagan, plus grave que prévu" en 2010 ; "Picasso, l’œil du Minotaure" en 2012 ; "L’été 1913" en 2013 et "L’invention du climat " en 2015.

Matthieu Garrigou-Lagrange est également écrivain, et a publié deux ouvrages aux éditions Albin Michel : Ensuite, avenue d’Auteuil et Destins inoubliables.