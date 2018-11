Maurice Genevoix et son Bestiaire sans oubli : "La longue plainte hululante, pathétique" du cheval blessé

En 1971, Maurice Genevoix publie Le Bestiaire sans oubli, dernier volume de son triptyque animalier dont il fit une adaptation radiophonique. Dans cet épisode du Bestiaire sans oubli, Maurice Genevoix parle des chevaux, qui ont traversé la Première Guerre mondiale aux côtés des soldats. Il raconte la puanteur des champs de bataille jonchés de cadavres de soldats et de chevaux en train de pourrir. Après les combats, il entendait les cris des soldats français et allemands qui demandaient du secours, mais aussi ceux des chevaux blessés.

J'ai empuanti l'air des charniers. S'il est vrai selon le mot fameux que le cadavre d'un ennemi sent toujours bon, j'ai eu tort. Mais ceux qui se sont battus en août 1914, en septembre, n'ont jamais pu oublier l'odeur atroce d'un champ de bataille où les morts sont restés, gisant. Celle des hommes... celle des chevaux.

J'ai voulu dire aussi la passion des bêtes dans la guerre, des chats errants, des vaches perdues et sur tous les autres, des chevaux. Du vieux cheval gris des Eparges que j'ai sauvé, pour quelques jours, de celui qui criait dans la nuit en avant du bois de Saint Rémi parmi les blessés abandonnés. "Brancardier !", appelaient les Français, et les Allemands, "Hilfe ! Hilfe !", et puis cette longue plainte hululante, pathétique comme les voix des hommes....