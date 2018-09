Maylis de Kerangal, Gauz' et Boualem Sansal racontent les mots qui leur manquent

Découvrez le "Flow" de Maylis de Kerangal, la "Hog.ra" de Boualem Sansal et le "Yako" de Gauz', trois mots qu'il faudrait inventer en langue française.

Maylis de Kerangal

"Le mot anglais “flow” qui est utilisé beaucoup dans le milieu du rap pour désigner une forme de rythme. C’est à la fois, un rythme, une scansion. J’aime assez cette expression parce qu’elle désigne souvent bien autre chose qu’une forme d’oralité, mais aussi des gestes, une présence physique et possiblement un tempérament. Cette notion de tempérament je la trouve très intéressante, très belle. C’est vraiment l'extériorité ou l'intériorité, être réservé ou au contraire dans une forme d’exhibition. Je l’entends même comme quelque chose qui serait consubstantiel à toute personne. Ça pourrait presque être l’équivalent de son style. Le flow d’une phrase par exemple, c’est quelque chose que je trouve très fort comme notion."

GAUZ

"Au lendemain des attentats du 13 novembre, j’avais envie de dire “yako !”. C’est un mot africain qui n’a pas d’équivalent en français. Ça ne veut pas dire “je compatis”, ça ne veut pas dire que “je suis avec toi”. Ça ne veut pas dire “mes condoléances”. Ça veut dire un peu plus. Tu ne le places dans aucune phrase. Ça se passe entre quatre yeux ou bien avec le coeur qui bat. Et tu dis juste “yako”, et tout le monde se comprend. Il manque cette façon empathique de partager la douleur et le malheur. Ça manque énormément. Ce mot, que tout le monde utilise désormais en Côte d'Ivoire, quand tu parles en Akan [Langue d’Afrique de l’Ouest] tu réfléchis en Akan. Quand le malheur est indicible, et le malheur indicible a souvent frappé les gens, ils ont mis un mot à cet indicible, qui est “yako”."

Boualem Sansal

"Le mot “Ho.gra” qui est utilisé mille fois par heure en Algérie n’a pas d’équivalent en France. C’est un mot important, il est en train de rythmer la société algérienne. Les gens sont en colère contre le pouvoir, contre la mal-vie, contre leurs voisins, contre les gens… C’est un pays où l’eau manque, et l’eau distribuée, ou l’électricité, par quartier.

Alors évidemment, cette distribution n’est pas si honnête que ça. Là c’est les quartiers des riches, l’eau c’est quasiment 24 heures sur 24. Et là c’est cinq minutes, parce que ce sont de pauvres gens. Et ceux qui distribuent l’eau, ils obéissent aux puissants. Alors les gens sortent : “mais c’est de la ho.gra ! C’est de la ho.gra !” Ce mot rassemble tout ça. C’est de l’injustice, corruption, arrogance. C’est parce que pour eux, nous ne sommes rien du tout, ils ne pensent même pas à nous. Je crois que le jour où quelqu’un arrivera à trouver un mot français qui rende bien le mot “ho.gra”, on peut lui donner un prix Nobel algérien."

