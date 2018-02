L'écrivain Michel Déon aura finalement une sépulture à Paris

Michel Déon aura bel et bien droit à une sépulture à Paris. La mairie de Paris, qui avait annoncé le 12 février dernier que la mairie n'avait "juridiquement pas le droit de transiger avec les règles fixées par le Code général des collectivités territoriales" va finalement "trouver une sépulture parisienne" pour "ce grand écrivain" a annoncé la maire, Anne Hidalgo.

Ecrivain français reconnu, mort en Irlande en décembre 2016, Michel Déon était l'auteur d'une cinquantaine de livres, dont Gens de la nuit, Poneys sauvages, ou encore Un taxi mauve. En attendant une décision positive de la mairie, la famille de Michel Déon avait décidé de rapatrier en France les cendres de l'écrivain.

"Je partage l'idée selon laquelle Michel Déon devrait trouver à Paris la sépulture à laquelle son oeuvre le destine", a précisé Anne Hidalgo dans un courrier adressé à Alice Déon, la fille de l'académicien, faisant néanmois remarquer "les difficultés objectives que nous vaut le décalage entre 5 000 demandes et 150 places disponibles chaque année" dans les cimetières parisiens.

Cette décision fait suite à la pétition lancée par le Figaro, pour réclamer que l'académicien soit enterré à Paris. "Son œuvre, sa personnalité, son rayonnement international ne méritent pas cette situation déplorable", dénoncent les signataires de la tribune, au rang desquels Antoine Gallimard, Emmanuel Carrère, Irène Frain, l’académicien Erik Orsenna, Amélie Nothomb, Delphine de Vigan, Yasmina Reza, Didier Decoin, Guillaume Musso, Michel Houellebecq, Eric-Emmanuel Schmitt ou encore Sempé.

L'écrivain Jean-Christophe Rufin s'était inquiété, au micro de Charlotte Lalanne, des "raisons idéologiques" qui auraient pu pousser la mairie de Paris à refuser l'inhumation dans la capitale :

C’est un grand écrivain et il est possible qu’il n’ait pas rempli tous les papiers qu’il fallait avant sa mort. Mais ce qu’on demande n’est pas exorbitant. Un raisonnement vaguement administratif pour cacher un parti-pris idéologique c’est quelque chose d’insupportable. [...] Michel Déon avait en effet été secrétaire de Maurras il y a très longtemps, quand il était jeune, mais il n’a rien écrit qu’on puisse retenir contre lui, il n’y a pas d’écrits antisémites de Michel Déon. Au contraire il y a une oeuvre magnifique et on ne comprend pas cette décision, [...] ni son oeuvre ni sa vie ne présentent la moindre chose qui puisse être considérée comme quelque chose d’insupportable qu’il faille bannir de la mémoire collective.